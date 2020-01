Est-ce l’endurance ou les stratégies dont Roger Federer aura besoin pour obtenir des victoires cohérentes?

C’est à l’Open des États-Unis de 2019 que Roger Federer s’est qualifié pour les quarts de finale contre Grigor Dimitrov, mais a été battu en 5 sets. Il avait attrapé le premier set mais Dimitrov a rebondi en remportant le deuxième.

Le combat était en cours avec Federer remportant le troisième set, confiant que la victoire pourrait être proche. Ce n’était pas le cas et le Bulgare a remporté deux sets consécutifs pour remporter les quarts de finale. Est-ce la force qui a fait échouer Federer ou la stratégie? Lors de la conférence de presse, un journaliste a demandé à Roger: “Quand avez-vous senti que vous aviez des problèmes dans ce match? Federer ne se sentait pas si bien d’avoir perdu contre Dimitrov au 5e n’était pas idéal.

Je courais derrière, donc c’était difficile … J’ai fait de mon mieux, Grigor a pu me mettre à l’écart. J’ai combattu avec ce que j’avais … c’est tout. “Federer ne se sentait pas totalement épuisé lors de ce tournoi et en dit plus pour que ce soit les stratégies qu’il ne puisse pas désamorcer à Dimitrov pour sortir vainqueur.

Le Suisse avait également mentionné qu’il avait une maladie du cou et l’entraîneur a été sorti. Cependant, c’était la stratégie qui racontait l’histoire. “Il était dur au départ. Il s’est bien mélangé et m’a donné toutes sortes de problèmes avec le rythme …”

les Suisses l’avaient dit plutôt dégoûtant. Dimitrov a dit un peu d’un autre aspect en mentionnant que “à la fin, il n’était certainement pas à 100% de lui-même”. Avec les années, naturellement, le jeu d’un joueur doit changer en fonction des mouvements corporels et des performances.

Il se voyait à nouveau dans les quarts du Shanghai Masters avec un ancien NextGen Alexander Zverev. Cette fois, le match n’a duré que trois sets, le jeune Allemand ressentant la satisfaction d’avoir vaincu une icône. Les adversaires sont parfois difficiles à gérer et c’est soit un NextGen qui en joue un, soit deux vingtans en compétition.

Y a-t-il un moment où l’expérience gagne avec l’âge? Pour Federer, cela s’est produit au Swiss Indoors et il s’est contenté de gagner non seulement Alex DeMinaur pour le titre, mais aussi dans son pays d’origine. La chance ou l’expérience n’ont pas duré lors des finales mondiales de l’ATP lorsque le jeune grec Stefanos Tsitsipas a battu Federer en deux sets.

Federer a appris au fil des ans à jauger ses matchs successivement et duraiton. Entrer dans une autre saison signifie que plus de joueurs se retrouveront face à face. Si ce n’est pas l’autre top 5 emblématique, ce sont les NextGens ou les joueurs intermédiaires qui veulent juste monter dans leur classement et leur qualité de jeu.

Lors d’un entretien à Hangzhou lors d’une conférence de presse, Alexander Zverev a répondu qu’il pourrait gagner un titre du Grand Chelem l’année prochaine. Il avait dit que peut-être les vieux les gagneraient tous à nouveau, mais il a oublié que Federer était assis à côté de lui.

Ce fut un moment embarrassant non moins, mais la réalité est la réalité et lorsque les vieillards seront appelés les 3 meilleurs au monde, les gens commenceront à penser. L’expérience l’emportera-t-elle toujours malgré l’âge? Je suppose qu’il reste à voir si la meilleure personne gagnera quoi qu’il arrive?