“Est-ce une question sérieuse?” – Nick Kyrgios ferme un journaliste à l’Open d’Australie 2020

L’Australien tête de série du nul masculin Nick Kyrgios a remporté une difficile victoire au premier tour contre l’Italien Lorenzo Sonega. L’Aussie a scellé la victoire 6-2, 7-6 (3), 7-6 (1) et a participé au deuxième tour de l’Open d’Australie 2020.

Après sa victoire en match, Nick Kyrgios a nettoyé ses allées et venues autour du banc du court. Comme tous les autres joueurs de tennis, Kyrgios a donné les serviettes et autres souvenirs à ses fans dans le stade.

Ce faisant, Nick a manqué de souvenirs et il a jeté la peau de banane ou une banane à moitié mangée dans la foule. Le spectateur qui a attrapé cette peau, a volontiers accepté le geste de Kyrgios et était heureux de le recevoir.

#ausopen #kyrgios at-il simplement jeté de la peau de banane dans la foule? 😂😂😂👌 pic.twitter.com/f3rXqiiDjK

– Michal (@ Szczerbol10) 21 janvier 2020

Plus tard, cet incident a été évoqué lors de la conférence de presse, et Kyrgios y a fait une réaction bizarre. Le journaliste a demandé: «Nick, il y a eu un moment à la fin du match où tu nettoyais, je pense que tu as jeté une banane. Était-ce juste pour que les enfants du ballon n’aient pas à le faire? ”

Kyrgios était agacé de recevoir cette étrange question. “Vous devez faire mieux que ça, mon frère”, a critiqué un Kyrgios peu impressionné. «Est-ce une question sérieuse? Oh mon Dieu. Question suivante.”

Le gars devant obtient une serviette. Le gars derrière obtient une peau de banane. Tout le monde gagne. # AUSOpen20 #Kyrgios pic.twitter.com/lL0bnnUnw6

– jwb (@jackwbartlett) 21 janvier 2020

Encore un moment «banane» à l’Open d’Australie 2020

Apparemment, le journaliste faisait référence à un autre incident “banane” dans le tournoi. Plus tôt à Melbourne, le joueur de tennis numéro 231 Elliot Benchetrit a demandé à une fille du ballon de peler la banane pour lui pendant les qualifications. Elle leva les yeux vers l’arbitre de chaise John Blom. L’arbitre a informé Benchetrit et, en un tournemain, la fille lui a rendu les fruits. Plus tard, Benchetrit a été ennuyé.

Voir également

C’est donc le moment où Elliot Benchetrit demande au ballkid de peler sa banane. Je suis content que l’arbitre (John Blom) soit intervenu et lui ait dit de partir. pic.twitter.com/TK1GET68pG

– Alex Theodoridis (@ AlexTheodorid1s) 19 janvier 2020

“Quelle sorte de réponse voulez-vous de moi” – Nick Kyrgios a fait exploser un autre journaliste

Il y a eu une coupure de courant lors du deuxième set du match de Kyrgios. Un autre journaliste lui a demandé s’il était distrait en raison de la légère perturbation. «J’ai gagné le match en deux sets. Je ne dirais pas que c’était trop une distraction », a répliqué Kyrgios, numéro 26 mondial. «Les lumières se sont juste atténuées. Quelle sorte de réponse voulez-vous de moi en ce moment. »

La 23e tête de série, Kyrgios, a atteint 14 as et a récolté 2 800 dollars australiens pour le cercueil du fonds de secours aux feux de brousse de son pays. Juste après sa victoire au premier tour, John McEnroe a annoncé un don de 1 000 $ A au fonds australien pour chaque set remporté par Kyrgios à Melbourne à partir du deuxième tour. Prochainement, le joueur australien rencontrera Gilles Simon en huitièmes de finale.