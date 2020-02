Est-il temps pour les Argentins de l’Open d’Argentine?

Là à temps, David Nalbandian il a levé le trophée de Open d’Argentine (anciennement appelé ATP 250 de Buenos Aires) après avoir battu son compatriote José Acasuso en finale Alors que l’étape du Légion a commencé à être à son stade culminant, le Cordovan ne devait pas être le dernier à conserver le championnat. Dans ce sens, 2020 pourrait être l’année indiquée pour mettre fin à cette séquence négative. Parce que?

Deux Argentins sont les principaux chefs de la série pour la première fois – assez – depuis 2008 (Nalbandian et Juan Monaco, à cette occasion). Diego Schwartzman et Guido Pella Ils commenceront par les numéros 1 et 2, une situation qui fait d’eux les grands candidats pour crier champion.

Depuis que Dominic Thiem (4e) et Matteo Berrettini (8e) a décidé de ne pas venir au pays, l’illusion de laisser le prix à la maison s’est considérablement accrue. C’est pourquoi le Peque, tombé la saison précédente dans la définition face à Marco Cecchinato, tentera de décrocher son troisième titre sur la poussière de brique et le quatrième de sa carrière. Les précédents ont été obtenus à Istanbul 2016 et à Rio de Janeiro 2018.

D’un autre côté, Pella, qui cherchera à améliorer les demi-finales de l’année dernière, un fait qui le rapproche du deuxième succès de sa carrière (San Pablo 2019).

Au-delà d’eux deux, Juan Ignacio Lóndero (déjà installé en quart de finale), Facundo Bagnis et Federico Delbonis (rivaux au deuxième tour de Pella et Schwartzman, respectivement) sont les trois autres représentants argentins qui se battront pour laisser leur nom inscrit dans l’histoire.

Sans la présence de personnalités internationales de haut niveau telles que Nadal, Ferrer ou Thiem à l’époque, le sac à dos avec lequel les joueurs de tennis nationaux portent leurs épaules s’est alourdi.

Le moment de vérité a déjà commencé et dans les couloirs de Buenos Aires Lawn Tennis pose la même question: après longtemps ce sera l’heure argentine?

.