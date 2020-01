Esther Vergeer, ancienne championne de tennis en fauteuil roulant, a reçu un diagnostic de cancer du sein

L’ancienne star du tennis en fauteuil roulant Esther Vergeer souffre d’un cancer du sein.

La femme de 38 ans s’est rendue sur Twitter pour révéler qu’elle souffrait d’un malheureux état et qu’elle espérait s’en remettre avec le soutien d’amis et de sa famille.

«J’ai une mauvaise nouvelle: on me diagnostique un cancer du sein. L’accent sera mis sur le traitement et la guérison du cancer. Plein d’énergie positive et avec le soutien de ma famille, de mes amis et de mes collègues, je vais y aller. Je suis sûr que je m’en sortirai! », A lu un Tweet provenant de la poignée Twitter officielle d’Esther Vergeer.

– Esther Vergeer (@EstherVergeer) 22 janvier 2020

Esther Vergeer: l’une des meilleures au monde

Devenue pro en 1995, elle a accumulé 148 titres en carrière en simple. Elle n’a perdu que 25 matchs au total et est sortie victorieuse en 695 matchs.

Son record de double a des chiffres tout aussi impressionnants. Elle a 136 titres en double en carrière, où elle a remporté 441 matchs et perdu seulement 35.

Elle a pris la première place mondiale en 1999 et y est restée jusqu’à sa retraite en 2013. Elle n’a pas perdu un match de sa carrière depuis 2003, remportant 470 d’affilée. Au cours de cette période, elle a remporté 25 titres du Grand Chelem, quatre médailles d’or paralympiques en simple et trois médailles d’or en double.

À 38 ans, Vergeer a obtenu le soutien et les souhaits de la communauté du tennis pour une récupération rapide.

