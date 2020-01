Esther Vergeer, légende du tennis WheelChair, annonce qu’elle a un cancer du sein

Esther Vergeer, l’ancienne numéro un du tennis féminin en fauteuil roulant, a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein. La Néerlandaise de 38 ans a annoncé la nouvelle sur Twitter. Vergeer a tweeté: “J’ai de mauvaises nouvelles: on me diagnostique un cancer du sein.

L’accent sera mis sur le traitement et la guérison du cancer. Plein d’énergie positive et avec le soutien de ma famille, de mes amis et de mes collègues, je vais y aller. Je suis sûr que je m’en sortirai! #NEVERgiveup “La Néerlandaise est considérée comme une légende dans son sport – elle est restée invaincue entre 2003 et sa retraite en 2013 et a remporté 470 matchs consécutifs.

Elle a remporté 48 titres du Grand Chelem en simple et en double, 23 championnats de fin d’année et sept médailles d’or paralympiques. Vergeer utilise un fauteuil roulant depuis qu’elle a 8 ans, lorsqu’une opération pour corriger une hémorragie autour de sa moelle épinière l’a laissée paraplégique.

Elle a commencé le tennis en fauteuil roulant et a rassemblé une liste de titres. Richard Krajicek, le champion de Wimbledon en 1996, l’a appelée “peut-être la sportive la plus réussie de tous les temps”. Vergeer est le leader de l’équipe néerlandaise pour les Jeux paralympiques de Tokyo, qui auront lieu plus tard cette année en août.

