Et si Roger Federer, Nadal, Djokovic initiait la création d’un fonds?

L’ancien professionnel de l’ATP, Olivier Delaitre, qui fait maintenant partie du projet All In Academy, a déclaré que les trois grands du tennis masculin pourraient lancer un mouvement pour aider les joueurs les moins bien classés. Delaitre a reconnu que les circuits ATP et WTA ne sont peut-être pas en position financière pour aider tous les joueurs dans la mesure requise, mais ajoute que des solutions alternatives peuvent être intéressantes à explorer.

S’exprimant sur le site Web de WeLoveTennis, Delaitre a déclaré: «L’ATP et la WTA ont certainement des moyens, mais beaucoup moins que nous ne le pensons. De plus, il existe également une forme d’inégalité à ce sujet entre le circuit masculin et féminin.

Si nous nous concentrons sur les hommes, nous pourrions imaginer que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pourraient créer une sorte de fond. En supposant que chaque joueur au-delà du Top 100 et jusqu’à la place de 500 recevrait 3000 euros par mois, le coût sur trois mois serait de 3,6 millions d’euros.

Ce qui est loin d’être insurmontable. Par la suite, je pense clairement que si l’un des trois mouvements, cela créera nécessairement un mouvement et je trouverai sain que ce soient les très riches qui aident les joueurs les moins bien classés. “

À ce jour, tous les tournois de tennis jusqu’au 12 juillet ont été annulés et beaucoup supposent qu’il n’y aura peut-être pas de tennis en 2020. Plusieurs des joueurs les moins bien classés ont déclaré qu’ils éprouvaient des difficultés financières pendant l’arrêt du tennis en raison de la manque de revenus sur une base continue et continuera de le faire jusqu’à la reprise du circuit de tennis.

Le verrouillage dans plusieurs pays signifie également que les joueurs de tennis ne sont pas en mesure de saisir d’autres opportunités liées au tennis telles que le coaching.