Et si Roger Federer, Rafael Nadal et d’autres stars du tennis étaient sur le Titanic?

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblaient Roger Federer, Rafael Nadal et d’autres stars du tennis sur le Titanic?

C’est une idée assez folle mais aussi très intéressante. Ces athlètes ne sont pas seulement de bons sportifs. Ce sont aussi des personnalités très colorées qui s’inscriront parfaitement dans l’une des plus grandes tragédies de notre temps.

Eh bien, un utilisateur Tumblr a tenté d’y parvenir en imaginant un scénario où nos joueurs de tennis préférés comme Federer, Nadal, Sascha, Dimitrov et Tsitsipas se retrouvent sur le Titanic.

Voyons comment ils réagiront tous une fois le gros navire en panne!

Qu’ont fait Roger Federer et Rafael Nadal sur le Titanic coulant?

C’est ainsi que le post Tumblr décrit la réaction de nos personnalités préférées du tennis –

Roger Federer: Tout le monde en 1ère classe le connaît et le respecte. Toujours habillé impeccablement, les meilleures manières de loin, peuvent tenir une conversation avec n’importe qui et ne pas paraître snob. Lorsque la catastrophe frappe, il a offert une place dans le canot de sauvetage, mais il est hors de question qu’il le prenne s’il y a encore des femmes et des enfants à bord.

Rafael Nadal: Alors que tout le monde a du cognac, se bourre au restaurant et se vante de sa richesse, il est au gymnase. Rejoint tout le monde seulement après le dîner, par politesse (et pour être avec Federer). Lorsque le navire commence à couler, il essaie d’aider tout le monde. On l’a vu pour la dernière fois donner son manteau chaud à une vieille dame.

Dominic Thiem: Trop gentil et timide pour le fumoir de 1ère classe. Passe l’après-midi à boire du thé avec des femmes âgées, qui veulent toutes qu’il épouse leurs filles. Quand le navire commence à couler, il pleure, car il ne peut pas sauver tout le monde. Survit, mais souffre de la culpabilité d’un survivant majeur.

Dominic Thiem, Alexander Zverev et Stefanos Tsitsipas (L-R)

Grigor Dimitrov: Seulement là pour séduire les dames, chercheur d’or majeur, a la plus grande garde-robe. Est sur le Titanic parce que tous ceux qui veulent dire quelque chose sont sur le Titanic, mais se battent en fait avec le mal de mer.

Sascha Zverev: La moitié de la 1ère classe l’appelle «fils» bien qu’il ne soit apparenté à personne. Lorsque le navire heurte l’iceberg, il est déjà endormi, alors il apparaît à bord à moitié habillé et vraiment confus. Un officier le repère et pense qu’il est grand et fort et qu’ils ont besoin d’hommes pour ramer, alors ils l’ont mis dans un canot de sauvetage. Pire décision, car Sascha ne peut pas ramer du tout.

Stefanos Tsitsipas: prétend qu’il est très riche et héritier de certains États, un prince grec exilé ou quelque chose comme ça. En fait, il est complètement fauché parce que la vie qu’il mène n’est pas compatible avec son compte bancaire. Le dernier argent qu’il a dépensé… oui, pour les billets. Heureusement, obtiendra une compensation après le naufrage.

Imagineriez-vous des réactions similaires ou vos interprétations auraient-elles été différentes?