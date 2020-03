Être capable de jouer les qualifications du Grand Chelem aide beaucoup financièrement

Le meilleur joueur du Danemark, Mikael Torpegaard, se dit heureux d’être de retour dans le Top 200 mondial, ce qui lui permettra de disputer les tours de qualification du Grand Chelem cette année, dans une interview à Ekstra Bladet. Le Danois de 25 ans a récemment remporté un Challenger ATP à Cleveland, puis a atteint la demi-finale d’un autre Challenger à Columbus, ce qui a contribué à améliorer son classement.

“C’était un très bon timing. En termes de confiance et de classement, où j’ai dû défendre quelques points de mes victoires en tournoi l’an dernier. Alors maintenant je suis de retour dans le Top 200 après avoir été abandonné, et maintenant je suis sûr de pouvoir jouer la qualification du grand chelem cette année.

C’est la première étape – à la fois mentalement et financièrement – car il y a beaucoup d’argent à mesure que vous montez dans le classement et gagnez peut-être une manche. Cela vous donne une certaine tranquillité d’esprit que quatre fois par an, vous pouvez obtenir cette injection de fonds que j’ai encore mes sponsors là-bas et le soutien de Columbus, donc cela ne me stresse pas, mais c’est agréable d’être autosuffisant. “

Torpegaard dit que son prochain objectif est d’atteindre le Top 100. “Je pense que je suis sur une bonne voie depuis le début de l’année. Mais il doit aussi y avoir plus de victoires dans les tournois challenger 2-3 (juste en dessous du niveau ATP) avant J’atteins le Top 100.

Ça va être de plus en plus difficile la prochaine pièce, donc je dois trouver un niveau élevé et stable. Mais les bons résultats récents m’ont donné la conviction que je peux en gagner plus. Il est extrêmement important que je commence un bon début d’année.

J’ai travaillé très mentalement et j’ai commencé à travailler beaucoup plus étroitement avec mon entraîneur mental à Columbus. J’ai plus de tranquillité d’esprit dans mon jeu et je compte plus sur la confiance dans le processus que sur les résultats. Cela m’a donné la confiance nécessaire pour penser davantage à faire la bonne chose.

Je lui parle avant et après les matchs mais aussi après l’entraînement. Il est également entraîneur de tennis qualifié. Je travaille avec lui depuis un an, mais j’ai vraiment compris l’importance maintenant. Maintenant, c’est une question de stabilité et de croyance.

Il est très important pour moi. “Il joue également la Coupe Davis ce week-end pour le Danemark contre Porto Rico à Holbæk, bien que son manager ne soit pas très satisfait de sa décision.” Mon manager a été un peu contre moi d’être ramené à la maison pour jouer la Coupe Davis ces derniers temps, car en termes de points, cela n’a pas d’importance.

Mais cela signifie beaucoup pour moi de rentrer à la maison et de dire bonjour à ceux que vous aimez. De cette façon, c’est une rupture mentale qui signifie beaucoup pour moi. “Et il a également du soutien au capitaine de la Coupe Davis du Danemark, Frederik Løchte Nielsen, qui estime que Torpegaard est sur la bonne voie.

“Il est important pour lui d’identifier ce qu’il faut pour atteindre les 100 meilleurs joueurs. Il a montré qu’il peut jouer en continu au niveau challenger, a trouvé plusieurs tournois et a été en finale. Il joue bien contre des joueurs qui sont 200- 300.

La prochaine étape consiste à découvrir ce qui fera la différence à l’étape suivante. Il y a des joueurs pas aussi bons que lui qui ont été dans le Top 100. Le tennis est là et il a un bon set-up et une bonne mentalité, donc bien sûr c’est une opportunité. ”