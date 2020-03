“Être dans le Top 5 même pendant une semaine est un objectif” – Gael Monfils

Si vous vous sentez triste pour Gael Monfils, vous n’êtes certainement pas le seul. La talentueuse star française a rivalisé de tout son cœur et de ses efforts pour toute sa carrière. Cependant, il n’a jamais atteint la demi-finale lors d’un grand chelem.

Les raisons sont assez évidentes. Il est né dans une génération qui a le puissant Big 3. Quand ils ne gagneraient pas, il y avait Andy Murray et un autre puissant Stan Wawrinka pour réclamer les titres. Ceci, en dépit d’être un joueur extrêmement talentueux, Monfils doit composer avec dix titres ATP World Tour.

À l’approche de la fin de sa carrière, le chemin vers un titre de grand chelem semble encore plus trouble. Un objectif plus proche serait une place dans le top 5 du classement mondial ATP avant sa retraite. Il est actuellement numéro 9 et 2020 a été une année incroyable pour lui. En fait, il a déjà remporté deux titres et a perdu de justesse contre Novak Djokovic en demi-finale des championnats de tennis de Dubaï. Un Monfils confiant espère toujours un titre du Grand Chelem et un top 5 avant de prendre sa retraite.

Savoir plus – “Je suis plus sérieux quand je frappe avec Elina Svitolina” – Gael Monfils ouvre sur les avantages relationnels

Qu’a dit Gael Monfils?

Gael Monfils a révélé qu’il était assez optimiste quant à ses chances de décrocher un grand chelem –

“C’est un rêve de gagner un chelem et d’être dans le Top 5, même pour une semaine, est un objectif.”

Gael Monfils a révélé qu’il était conscient du fait qu’il y en avait beaucoup comme lui. Depuis sa génération, presque tout le monde avait été privé de la gloire du Grand Chelem –

Tant de joueurs ont le potentiel, mais ils luttent comme moi… J’espère un jour en avoir l’occasion », a admis Monfils.

Gael Monfils a connu une bonne année. Il lui faudra un seul tournoi de performances constantes pour remporter un grand chelem.

Pensez-vous que Gael Monfils peut atteindre ses objectifs?