«Être félicité par Roger Federer me donne toujours la chair de poule»

Matteo Berrettini a été l’un des protagonistes les plus impressionnants de la saison 2019. Il est le premier Italien à atteindre les demi-finales de l’US Open en 42 ans et le quatrième Italien à avoir fait son entrée dans le Top 10 – deuxième au cours des quatre dernières décennies, après Fabio Fognini.

Malgré ses réalisations impressionnantes, il semble que Berrettini, âgé de 24 ans, ne se soit toujours pas habitué au fait que la compétition au plus haut niveau permette d’interagir avec des joueurs qui sont depuis longtemps classés sur le Tour – des joueurs qu’il avait l’habitude de regarder avant même que sa carrière professionnelle ne commence.

«Avant Wimbledon, j’ai joué à Stuttgart et à Halle. J’ai gagné Stuttgart dont le champion en titre était [Roger] Federer », a déclaré l’Italien à Stats Perform. «À Halle, je l’ai rencontré et il m’a complimenté. Avant, nous n’avions échangé que quelques hellos, mais être complimenté par lui me donne toujours la chair de poule.

Nous n’avons pas parlé pendant Wimbledon parce que nous étions dans la même moitié du tirage, donc pas de pourboire. Mais ensuite il m’a dit: «Félicitations pour votre saison de gazon. Continuez comme ça et vous irez haut. »Puis nous nous sommes retrouvés à Londres pour les finales ATP.

Il était très gentil parce que nous avons discuté pendant le célèbre voyage en bateau de l’hôtel à l’arène. Nous avons discuté des vacances et de ses projets. La relation avec chacun d’eux [the players who have been on the Tour for a long time] est tellement bizarre. J’ai grandi en les admirant, tu sais. Mais la relation est bonne, ils sont spéciaux ».