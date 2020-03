Être n ° 1 mondial n’est pas ma priorité

L’Espagnol Rafael Nadal insiste sur le fait que le numéro 1 mondial n’est pas sa principale priorité car il se concentre sur le fait de rester un joueur de premier plan et d’étendre sa carrière autant que possible. Nadal, classé n ° 2 mondial, a perdu le n ° mondial

1 classement après l’Open d’Australie alors que Novak Djokovic est revenu à la première place depuis sa défaite en octobre 2019. Après que Nadal a subi une défaite en quart de finale contre Dominic Thiem à Melbourne Park, Djokovic avait besoin de tout gagner pour dépasser l’Espagnol à la première place – et le Serbe n’a pas manqué l’occasion.

“Je n’y ai pas pensé depuis longtemps, mon objectif ne peut pas être numéro un”, a déclaré Nadal, via Tennis Shot. «Si l’opportunité se présente plus tard, comme l’année dernière, j’en suis très heureux. «Mais mes priorités sont d’être compétitives le plus longtemps possible et d’essayer de prolonger autant que possible ma carrière.

«Pour cela, le calendrier doit être conservateur, en fonction des besoins de mon corps, de ma vie personnelle et du bonheur». “Je joue là où ça me rend heureux et j’ai les meilleures options pour profiter et bien jouer.”

Il n’y aura pas de changements à la première place ce lundi après que Djokovic ait battu Stefanos Tsitsipas en finale de Dubaï pour décrocher son cinquième titre du tournoi.