Eugenie Bouchard aurait été mise à l’écart de la tournée WTA au mois de février

L’ancienne joueuse de tennis numéro un du Canada, Eugénie Bouchard, représente son pays à la Fed Cup 2020 à Bienne, en Suisse. Bouchard devait jouer le numéro cinq mondial Belinda Bencic, mais elle s’est retirée du match en raison d’une blessure au poignet. Plus tard, sa coéquipière Gabriela Dabrowski a remplacé Bouchard en simple.

Sa blessure au poignet gauche la contraint à manquer le tennis professionnel pour les prochains jours. Le capitaine canadien de la Fed Cup, Heidi El Tabakh, a mentionné que Genie be sera hors d’action pendant au moins deux ou trois semaines. La gravité de sa blessure sera confirmée après une IRM, une échographie et une radiographie.

“Genie s’est blessé au poignet au cours des cinq dernières minutes d’entraînement jeudi”, a expliqué El Tabakh. “Nous ne savions pas à quel point ce serait mauvais, mais cela la dérangeait un peu, alors nous avons pris la décision [to bring in Gaby] après l’échauffement d’aujourd’hui. “

Il y a quelques jours, Bouchard s’est vu décerner un wildcard à l’Open de Thaïlande, à Hua Hin. Le tournoi devrait commencer le 10 février 2020.

Eugénie Bouchard

«Je suis tellement heureux de venir à Hua Hin pour jouer au GSB Thailand Open présenté par EA. Je suis tellement excité parce que je ne suis jamais allé en Thaïlande et je veux jouer devant tous mes amis thaïlandais », a mentionné Eugénie Bouchard lors de la réception du joker.

Mais maintenant, le numéro 267 du poignet blessé de Bouchard est un obstacle à sa participation à Hua Hin. En conséquence, il lui manquera l’Open de Thaïlande.

Saison 2019 pour Eugenie Bouchard

L’an dernier, en février, Bouchard ne s’était pas qualifié pour l’Open du Qatar à Doha. Et plus tard, elle a perdu son deuxième match contre Simona Halep à Dubaï. Sa séquence de matches perdants a commencé là-bas, et elle a ensuite perdu 13 matchs de suite. Elle a cassé sa défaite lors d’un événement Challenger à Houston, aux États-Unis.

Eugénie Bouchard

Fed Cup 2020: Canada vs Suisse

À la Fed Cup 2020 à Bienne, Équipe Suisse a remporté trois matchs en simple contre Équipe Canada. La seule défaite de l’équipe suisse a été livrée par leur meilleure joueuse, Bencic, qui s’est rendue à Leylah Annie Fernandez en deux sets. Ils n’ont pas encore joué leur double en caoutchouc.