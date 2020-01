Eurosport diffusera un rallye AO pour le soulagement avec Federer, Nadal et Djokovic

Les amateurs de tennis en Europe auront la chance de voir Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic au Rallye AO pour le soulagement sur Eurosport. Les trois grands du jeu masculin – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic seront rejoints par plusieurs autres stars dont Serena Williams, Naomi Osaka et Nick Kyrgios pour l’événement d’exposition qui aura lieu sur Rod Laver Arena le mercredi 15 janvier.

L’événement sera projeté sur Eurosport 1 et Eurosport Player à travers l’Europe et débutera à 08h00 GMT. La couverture de la chaîne comprendra également des messages d’appel à l’action tout au long de l’événement sur la façon dont les téléspectateurs peuvent faire un don pour la crise.

Rally for Relief fait partie du programme plus large d’Aces for Bushfire Relief lancé par Tennis Australia la semaine dernière en réponse aux incendies qui se sont propagés à travers l’Australie. Au moins 27 personnes et environ un milliard d’animaux sont morts à cause des incendies.

Eurosport soutiendra également l’activité # Aces4BushFire Relief en promettant de l’argent pour chaque as touché pendant le tournoi Open d’Australie. La chaîne contribuera également à la promotion sur tout le continent européen de la campagne de Tennis Australia pour lever des fonds pour les personnes touchées par la crise avec son partenaire, la Croix-Rouge australienne.

Andrew Georgiou, président d’Eurosport et de Global Sport Rights, a déclaré: «Nous sommes tous profondément attristés par les événements dévastateurs qui se déroulent en Australie. Naturellement, nos pensées et nos prières vont à tous ceux qui ont été touchés par les feux de brousse et aux pompiers dont l’engagement à combattre le feu ne peut être décrit que comme surhumain. »