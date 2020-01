Eva Guerrero, première Almeria à disputer un Grand Chelem

Photo Eva Guerrero (Pedro L. Merino)

Eva Guerrero est devenue cette semaine la première joueuse de tennis d’Almeria à disputer l’un des grands tournois du circuit professionnel de la WTA, ayant fait ses débuts lors de la phase précédente de l’Open d’Australie qui se joue à Melbourne. Lors de ses débuts, l’Almeria n’a pas pu surmonter son duel face à la Néerlandaise Lesley Kerkhove, victorieuse du 6/1 7/6.

Le joueur de tennis d’Almeria, qui occupe actuellement la 232e position au classement mondial, a quatre titres professionnels dans la section individuelle, le dernier étant l’Open de Porto en juillet dernier au Portugal.

Auparavant, Eva Guerrero avait déjà remporté à Valladolid et Knokke (Belgique) en 2016 et à Melilla en 2017 trois tournois du circuit ITF et le National Future Master à Manacor (Îles Baléares) en 2018. De plus, en double, il a deux titres, à Melilla en 2017 et Hua Hin (Thaïlande) en 2019, et a été médaille de bronze aux Jeux méditerranéens de Tarragone en 2018.

Cette saison avait commencé Eva Guerrero participant, également en Australie, à l’Apis Canberra International, qui a été transféré à Bendigo en raison des incendies dans la capitale australienne.

Eva Guerrero est ainsi devenue la première joueuse de tennis d’Almeria à atteindre un grand tournoi sur le circuit WTA. Dans le tennis masculin d’Almeria, l’historique Richi Sánchez a déjà atteint l’étape précédente à Roland Garros ou à l’US Open.