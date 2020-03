Événement de la WTA à Stuttgart annulé selon le maire des sports

Le WTA Porsche Grand Prix de Stuttgart a été annulé, selon le quotidien allemand Bild. Selon le maire des sports Martin Schairer, 64 ans, l’événement WTA ainsi que le festival de printemps parallèle ont été annulés.

L’événement WTA devait se tenir du 18 au 26 avril. Un porte-parole de Porsche a déclaré: «La ville de Stuttgart n’a pas spécifié de période spécifique pour les mesures prises aujourd’hui. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire à l’heure actuelle si et sous quelle forme le Grand Prix peut avoir lieu.

La santé de toutes les personnes impliquées est une priorité absolue pour nous, et nous sommes en communication constante avec les autorités responsables et la WTA. »La WTA n’a pas fait de déclaration officielle sur l’événement de Stuttgart ou sur son circuit de tennis dans son ensemble.

Il avait seulement déclaré que les événements de Bogota et de Guadalaraja avaient été annulés tandis que les responsables de Miami et de Charleston avaient demandé que les événements soient annulés de leur propre chef. La WTA avait déclaré qu’elle réexaminerait le calendrier et ferait une déclaration la semaine prochaine.

L’ATP Tour a déjà déclaré que tous les événements des 6 prochaines semaines avaient été annulés. Et l’ITF a déclaré que tous les événements jusqu’à la semaine du 20 avril ont été annulés. Il y a eu quelques inquiétudes quant à la raison pour laquelle les organismes de tennis ont fait des déclarations et des décisions distinctes concernant le circuit de tennis.

n’agissant pas à l’unisson. Organisé depuis 1978, le tournoi est le plus ancien tournoi féminin en salle d’Europe. L’événement faisait partie de la catégorie Tier II de 1990 à 2008 et depuis 2009 a été un tournoi Premier sur le circuit WTA.