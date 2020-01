Excitant et angoissant à la fois

L’ancienne n ° 1 mondiale Caroline Wozniacki se dit excitée et nerveuse en se rendant à Melbourne pour l’Open d’Australie, le dernier tournoi de sa prolifique carrière. Wozniacki a annoncé il y a quelques semaines qu’elle prendrait sa retraite à la fin de l’Open d’Australie.

Lors de son dernier événement, à l’ASB Classic à Auckland, elle a atteint la demi-finale en simple et la finale en double avec une amie proche Serena Williams. La Danoise espère également qu’elle sera du côté opposé du match nul par rapport à Williams à Melbourne.

Selon Yahoo Sports, Wozniacki dit: «C’est excitant et c’est un peu éprouvant pour les nerfs en même temps. Je vais sortir et m’amuser et m’amuser. J’adore Melbourne. Je pense que c’est une grande ville.

J’aurai ma famille là-bas et une partie de la famille de David sera là … nous sortirons et prendrons de bons dîners. Et j’espère que (Williams et moi) serons sur les côtés opposés du tirage la semaine prochaine. “Wozniacki est une ancienne championne ici à Melbourne, elle a remporté le titre en 2018 – à cette époque, Serena était à la maison à peine devenue mère.

Et l’Américaine a déclaré qu’elle ne pouvait pas regarder la finale parce qu’elle ne pouvait pas regarder des gens proches d’elle jouer des matchs aussi serrés que la victoire de Wozniacki en 2 heures 49 minutes en finale contre Simona Halep. Williams a dit: “Je n’ai pas regardé absolument.

Je ne peux pas regarder les gens qui sont vraiment proches de moi. Je me souviens juste d’avoir été occupé. Je n’ai pas vérifié le score car j’aurais eu une crise cardiaque. La minute où c’était fini, j’ai regardé tous les temps forts et je suis retourné voir le match.

C’était incroyable. “Bien qu’il soit peu probable que la paire joue à nouveau en double à Melbourne avec les deux joueurs voulant faire de leur mieux pour l’épreuve en simple, Williams ne l’a pas complètement exclu non plus, en disant:” Nous en parlerons mais c’est difficile de jouer autant de matchs. ”