EXCLUSIF: le super-agent de tennis Patricio Apey discute de son étoile montante Stefanos Tsitsipas

Ce fut un moment qui semblait significatif pour l’avenir du tennis, avec le triomphe passionnant de Stefanos Tsitsipas lors des finales ATP de novembre dernier marquant un moment décisif pour l’une des étoiles montantes du jeu.

Alors que la foule londonienne se levait pour acclamer un nouveau champion et scandait ‘Hellas Tsitsipas’ à l’unisson remarquable, son agent et conseiller Patricio Apey regardait avec fierté sa dernière starlette commencer à réaliser son potentiel sur l’une des plus grandes scènes du jeu.

Dans une interview exclusive avec Tennis365, le mentor qui a également supervisé les étapes de formation de la carrière d’Andy Murray et a passé sa vie à travailler dans le sport qu’il aime nous a parlé de ses espoirs pour Tsitsipas.

Dans quelle mesure la victoire de Stefanos Tsitsipas à la finale de l’ATP en novembre dernier pourrait-elle être significative pour le reste de sa carrière?

Patricio Apey: «Il n’y a jamais de fumée sans feu, alors remporter un titre comme la finale de l’ATP à 21 ans augure bien pour son avenir. À une époque où 30 ans et plus est l’âge normal pour les joueurs dans le top 10, nous devons garder le point de vue de ces jeunes joueurs qui commencent à faire du bruit lors des grands événements. »

Maintenant qu’il a remporté un événement majeur, cela changera-t-il son état d’esprit avant les grands tournois en 2020?

Patricio Apey: “Son état d’esprit ne changera pas nécessairement, mais les attentes des médias et des autres changeront car il a fait grand bruit lors d’un grand événement. J’espère que cela servira de bloc de construction plutôt que d’attentes irréalistes. »

Est-il prêt à faire face au battage médiatique et au profil accrus qui se présenteront à lui?

Patricio Apey: «Jusqu’à présent, il s’en est très bien sorti. Il a un état d’esprit très fort et croit en son destin. »

Stefanos est-il un bon gars avec qui travailler?

Patricio Apey: «Stefanos est un excellent gars avec qui travailler. Il est très réfléchi et apprécie les conseils qu’il reçoit de toutes les personnes aux cheveux gris autour de lui. Il prend tout en compte et a une vision très unique des choses. Par exemple, après les finales ATP, vous pouvez vous attendre à ce que de nombreux joueurs fassent le même selfie sur Instagram aux Maldives, généralement dans une piscine à débordement. Alors que Stefanos a préféré voyager en Islande et à Oman – et a profité de chaque minute de ses aventures.

«Il a un esprit très occupé avec une soif d’explorer et de créer. Ses vlogs parlent d’eux-mêmes à cet égard et bien qu’il puisse être normal chez les jeunes adultes d’explorer le monde, pour un athlète professionnel de 21 ans, c’est une perspective très rafraîchissante que je sais que le public apprécie. »

Décrivez vos émotions lorsque vous voyez l’un de vos joueurs faire une percée comme nous l’avons vu avec Stefanos au 02 Arena.

Patricio Apey: «C’est en fait la meilleure partie du travail de voir quelqu’un que vous avez rencontré pour la première fois à 15 ans pour faire une percée à un grand niveau, en jouant contre les meilleurs joueurs du monde. C’est un grand sentiment d’accomplissement et de confirmation de ce en quoi vous avez cru des années auparavant. C’est formidable de voir comment les familles apprécient cette percée et d’en faire partie est un véritable buzz. »

La foule scandant le nom de Stefanos a été un grand moment pour le sport dans son ensemble. Avait-on l’impression que la prochaine génération faisait enfin sa marque auprès du public?

Patricio Apey: «En 30 ans passés à regarder le tennis professionnel, je n’ai jamais entendu une foule prendre un joueur à un moment clé du match comme dans ce match. Le chant de «Hellas Tsitsipas» a résonné dans toutes nos têtes pendant des heures et des heures après ce match. Il y avait quelque chose de magique dans ce moment que je suis sûr que si Stefanos poursuit une belle carrière, cela aura eu un impact important sur son voyage. C’était comme si le public britannique identifiait son joueur de «Next Gen» et si certains de ces fans l’acclamaient également à Wimbledon de cette manière, nous pourrions être dans une décennie très excitante. Ils se sont certainement fermement placés au cœur de Stefanos. »

Restez à l’écoute de Tennis365.com pour la deuxième partie de notre interview avec Patricio Apey où il parle des espoirs des jeunes pistolets de faire la percée du Grand Chelem et de la dernière tentative de retour d’Andy Murray.

Suivez Kevin Palmer sur Twitter @RealKevinPalmer

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.