EXCLUSIF: Le super-agent Patricio Apey sur les moments passionnants pour le tennis et la candidature de retour d’Andy Murray

Dans la deuxième partie de son interview exclusive avec Tennis365, le super-agent de tennis Patricio Apey parle des chances des jeunes joueurs de mettre fin à la domination du Grand Chelem des Trois Grands et de la dernière tentative de retour d’Andy Murray.

Apey est le mentor du champion des finales ATP Stefanos Tsitsipas, tandis qu’il a également supervisé les étapes de formation de la carrière de Murray.

Pensez-vous que les jeunes pistolets de l’ATP Tour sont prêts à faire leur marque en 2020 et enfin à retirer certains des titres majeurs des «Big Three»?

Patricio Apey: «Il y a quelques joueurs qui battent déjà les Big Three tout au long de l’année. La grande question est de savoir quand (pas si) ils peuvent le faire en Grand Chelem, ce qui est la grande question. Stefanos a battu Roger en Australie l’année dernière était un grand pas plutôt que de le battre lui ou Nadal ou Djokovic dans les titres Masters 1000, ce qui est également important, mais maintenant les jeunes gars doivent faire leur marque dans les tournois du Grand Chelem. Des moments passionnants à venir pour le tennis. »

Comment la gestion des talents a-t-elle changé pendant votre séjour dans le sport? Est-ce plus difficile maintenant qu’il ne l’était lorsque vous étiez avec Andy Murray au début de sa carrière?

Patricio Apey: «Les principes visant à aider un joueur à se développer sur le terrain restent avant tout les mêmes. Sans être un champion, il n’y a aucune raison de planifier l’aspect commercial des choses. Si vous regardez en arrière quand Andy Murray a débuté chez les pros vers 2005/6, la scène britannique avait déjà été agrandie grâce à Tim Henman et Greg Rusedski au cours de la décennie qui a précédé.

«Andy the avait essentiellement la grande scène (et les attentes) pour lui-même en ce qui concerne un espoir britannique, par exemple, Wimbledon. Avance rapide de 15 ans et la même étape, au niveau mondial, a été rendue énorme par les Big Three, et ces jeunes joueurs sont abandonnés dans cette étape, et c’est une grande opportunité ainsi qu’une responsabilité privilégiée envers le sport. Des moments passionnants à venir pour le tennis, je dis.

EXCLUSIF: le super-agent de tennis Patricio Apey discute de son étoile montante Stefanos Tsitsipas

Êtes-vous impressionné par la dernière tentative de retour d’Andy Murray?

Patricio Apey: «Ce qui a été clairement expliqué par Andy, c’est son amour pour le sport du tennis. L’une des qualités les plus admirables que j’ai vues chez Andy dès son jeune âge, c’est qu’il n’a jamais été motivé par l’argent, plutôt par son amour du jeu et son désir profond de compétitionner et de gagner. La majorité des joueurs confrontés à des blessures aussi graves abandonnent tout simplement. C’est beaucoup plus facile de le faire.

«Cependant, comme Andy l’a prouvé, sans devoir expliquer à personne pourquoi, c’est qu’il a un désir incessant et incessant de rivaliser. C’est comme s’il voulait rendre hommage à son sport pour donner absolument tout ce qu’il a à donner et il est une grande inspiration pour les jeunes générations quant à la façon de faire de la compétition et de respecter la compétition de son sport. J’espère seulement qu’il restera dans le tennis dans une certaine mesure quand il prendra sa retraite – le sport sera meilleur pour cela. “

Suivez Kevin Palmer sur Twitter @RealKevinPalmer

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.