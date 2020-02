Experts néerlandais: Oubliez Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic, ils ne viendront plus

Les Championnats du monde de tennis ABN Amro à Rotterdam sont en cours cette semaine et alors que le tournoi a attiré un champ décent avec des goûts de Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Gaël Monfils, David Goffin, Fabio Fognini, Roberto Bautista Agut, Andrey Rublev et Denis Shapovalov parmi les têtes de série, l’événement manque le buzz qui vient avec la présence d’un des membres du tennis ‘BIg Three – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et au moins un expert néerlandais du tennis dit que les Big Three ne joueront probablement pas à Rotterdam à l’avenir. Le commentateur et ancien joueur Marcella Mesker dit: “Le niveau est bien. Mais les hommes sous le top 3 ne sont pas assez bons pour tenir l’événement.

Pas en termes de charisme et donc pas en termes de tennis, avec des défaites pour Medvedev et Tsitsipas aux premier et deuxième tours. Federer et Djokovic ne font jamais cela. “Mesker dit qu’avoir un meilleur Néerlandais sur le terrain serait également utile.

“Auparavant, même après la génération dorée, vous aviez un Sjeng Schalken, qui arrivait souvent en quart de finale. Cela aide, tout comme Kiki Bertens crée maintenant un battage médiatique pour les médias et le public. Et vous pouvez oublier les trois grands.”

Ils ne viendront plus. Vous aurez un temps avec un gagnant différent chaque semaine. Ensuite, cela prend beaucoup de temps avant d’avoir de nouvelles icônes. Il y a de vrais joyaux à admirer cette semaine avec des joueurs comme Jannik Sinner et Felix Auger-Aliassime.

Le vrai passionné est souvent sur le deuxième ring, trop loin du court central. Les lodges le long de la piste déterminent l’atmosphère. Logiquement que les VIP soient là, ils rendent le tournoi possible. Mais cela rend tout un peu terne.

“Raemon Sluiter dit:” Mettez Daniil Medvedev en jeans sur le Lijnbaan et il n’a pas à donner beaucoup de signatures ou à prendre des photos. Tsitsipas a joué mercredi. Un gars sympa, de haut rang, a fait un travail fantastique l’année dernière.

Mais ces joueurs doivent encore créer leur base de fans. Le champ des participants est fantastique et tout autour du court central aussi. Mais c’est un peu lent. C’est aussi une question de l’heure actuelle. J’ai toujours entendu de belles histoires sur Ilie Nastase, Guillermo Vilas, John McEnroe de mon planificateur Bob Janse, qui a travaillé ici dans les années 70.

C’était du rock and roll. Ces invités ont joué moins, parfois fait un marché ici et là dans les petits tournois. Tout cela n’est plus là. C’est maintenant tellement intense et intense, il n’y a plus de place pour ce genre d’excès, qui font des histoires fluides. Beau d’une part, mais aussi dommage. ”