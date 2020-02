“Exterminate the Dirt Rats” – Nick Kyrgios fait exploser les tournois Clay Court

Gianluca Mager a passé une semaine fabuleuse à l’Open de Rio en terminant la finale de l’ATP 500. Il a perdu le match pour le titre contre Cristian Garin, mais c’était néanmoins un effort louable. Nick Kyrgios, cependant, ne semble pas vraiment le penser.

Mager a fait la première finale d’un événement ATP 500, battant Dominic Thiem 7-6 (4), 7-5 sur son chemin. Battre l’Autrichien sur terre battue est digne d’éloges en soi, étant donné que Thiem est sûrement le deuxième meilleur joueur sur terre battue après le roi lui-même.

Mais Mager a également fait un saut étonnant dans le classement ATP après sa course vers la finale à Rio.

Classé n ° 128 mondial, l’italien a désormais pris la tête du n ° 77 mondial. Cette énorme bosse dans son classement place Mager devant Frances Tiafoe, Vasek Pospisil, Pierre Hugues-Herbert et Alex Popyrin.

Nick Kyrgios se lance dans un tournoi sur terre battue

Un utilisateur de Twitter nommé Ricky Dimon l’a souligné après la victoire de Mager en demi-finale à Rio.

Gianluca Mager est en finale d’un tournoi de 500 points et il est en larmes sur sa chaise.

Je suis en larmes en réalisant que Gianluca Mager sera n ° 77 dans le monde demain. Devant Herbert, Tiafoe, Pospisil, Popyrin, et trop d’autres pour les nommer.

– Ricky Dimon (@Dimonator) 23 février 2020

Un effort louable de l’Italien et une récompense légitime pour sa participation à l’événement.

Cependant, tout le monde ne le pense pas. Beaucoup ont dit que le tournoi sur terre battue au milieu de la saison sur terrain dur était injuste. D’autres ont dit que Mager n’était pas digne de sauter devant ces noms dans le classement.

Parmi eux, il y avait aussi un certain Nick Kyrgios. Le joueur australien était définitivement vexé par la nouvelle, peut-être à cause de son lien avec Tiafoe et son compatriote Popyrin.

Kyrgios a d’abord répondu au tweet en demandant:

“Combien de victoires sur terrain dur et sur gazon at-il remportées?”

Un peu dur par Kyrgios. Il n’est peut-être pas un fan des courts en terre battue, mais cela ne justifie guère de faire chuter les réalisations d’un autre joueur. Quelqu’un devrait demander à l’homme combien de titres de terre battue il a gagnés.

Kyrgios lui-même a un total de 6 titres (tous sur terrain dur), ce qui est assez dérisoire compte tenu de son talent. La moitié de ces titres sont ATP 500 et l’autre moitié sont des titres ATP 250.

Il est devenu professionnel en 2012, il y a environ 9 ans maintenant. Au cours de ces neuf années, il a remporté trois titres ATP 500, mais aucun de plus gros.

Nick, de tous les gens, sait à quel point c’est difficile à faire, et pourtant il n’a aucun scrupule à faire une remarque sarcastique aux dépens de Mager.

Un autre utilisateur a également posé une question valide, et Kyrgios a également eu une réponse coquine.

Popyrin a fait de nombreux 3èmes tours au Grand Chelem 😂😂

– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 23 février 2020

Mais Kyrgios n’était pas fini. Il a encore déchiré dans l’événement d’argile.

Si vous pensez qu’avoir tous ces tournois sur terre battue pendant que nous sommes au milieu de la saison sur terrain dur est bon pour le sport et que l’avenir du tennis continue de se disputer 🙏🏽

– Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 23 février 2020

Et si ce n’était pas tout, il a même posté cela sur les réseaux sociaux.

Tout cela est sur un goût extrêmement pauvre de Nick. Il a certainement un problème avec les courts en terre battue.

Mal fait par l’Australien, que j’ai beaucoup loué ces jours-ci, vu un changement d’attitude ces derniers temps.