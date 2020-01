Fabio Fognini, auteur du meilleur point de cet Open d’Australie 2020

Nous savons tous Fabio Fognini. Le joueur italien est l’un des joueurs qui montre le plus de show sur un court de tennis, pouvant faire le meilleur et le pire. Aujourd’hui en huitièmes de finale de l’Open d’Australie 2020 contre l’Américain Tennys Sandgren, le joueur né à San Remo a obtenu l’un des points les plus spectaculaires du tournoi, atteignant de nombreuses balles que très peu de joueurs pouvaient atteindre. . Il était épuisé, mais il a compris le point et les applaudissements de tout le public. Bravo pour Fabio!

– Une vraie folie ce que Fognini vient de faire

—— Applaudissez seulement

– Suivez-le sur # E1 et https://t.co/S8vDM1hZAl #AusOpenEurosport pic.twitter.com/BM71PlLMAX

– Eurosport.es (@Eurosport_ES) 26 janvier 2020

