Fabio Fognini casse la raquette et insulte l’arbitre de chaise!

Fabio Fognini était hier sur le score de 0-2 lors du match du premier tour de la Open d’Australie 2020 contre Reilly Opelka, puis suspendu à cause de la pluie. Aujourd’hui, le match a repris et Fognini a gagné à la fin d’un grand retour avec un score final de 3-6 6-7 6-4 6-3 7-6.

Dans le deuxième match du cinquième set, Fognini a insulté l’arbitre de chaise Carlos Bernardes Fefè, qui lui a infligé un point de pénalité après que l’italien ait tenté de casser une raquette: “Je vous plains! Je viens de le faire avec la raquette.

Tu ne peux pas parler, tais-toi, je l’ai fait deux fois. Alors avez-vous compris pourquoi je ne veux plus vous voir? Vous ne pouvez pas me donner de pénalité dans le cinquième set. Nous sommes 1-0 dans le cinquième set, vous devez utiliser votre tête et ne pas me donner de point de pénalité.

Je ne t’ai pas foutu. Pour ça je ne veux pas être avec toi, tu ne me donnes pas de sécurité et je ne t’aime pas. J’ai déjà mon truc, alors je te vois dans le fauteuil et je suis au bord du gouffre! ”

“Fai pena, quando ci sei tu io sbrocco”

