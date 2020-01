Fabio Fognini: “Ce fut un très beau combat”

Le joueur de tennis italien Fabio Fognini il adorait les marathons dans cet Open d’Australie 2020. L’Italien qui avait pratiquement le jeu entre ses mains avec deux sets à zéro au-dessus, a vu comment son rival Jordan Thompson avait égalé le match et ferait en sorte que le match soit résolu dans le cinquième supertiebreak set: “Ce fut un très beau combat. Malgré avoir mis deux sets up, je pense que Thompson n’a jamais perdu confiance dans le jeu et a fait de son mieux pour revenir dans le jeu. C’est incroyable d’être au troisième tour et de pouvoir le faire dans deux matchs très compliqués pour moi. Je ne vais pas mentir, je suis fatigué, mais maintenant il est temps de se reposer pour le prochain match “, a expliqué le joueur né à San Remo.

