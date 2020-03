Fabio Fognini et Carlos Moya suivent les directives «Je reste à la maison»

Alors que le gouvernement et les responsables de la santé du monde entier encouragent les gens à rester chez eux autant que possible, les stars du tennis Fabio Fognini et Carlos Moya ont utilisé les médias sociaux pour encourager les gens à rester chez eux également.

L’Italie et l’Espagne ont été parmi les pays les plus gravement touchés par l’épidémie de COVID-19. Fognini a posté une mise à jour sur son compte Instagram avec le message – Je suis Arma di Taggia, je suis la Ligurie, je suis l’Italie et je suis le monde.

#iosonoArmadiTaggia et j’aime la terre où je suis né et j’ai grandi. #Je suis l’Italie et j’aime ce pays et je suis fier de le représenter, j’aime l’esprit des gens et la capacité de réagir aux difficultés. Mais je suis aussi Barcelone, la ville qui m’a adopté à l’âge de 18 ans, ce qui m’a fait tomber amoureux de ma femme et m’a permis de fonder une merveilleuse famille.

Je suis mondial, parce que chaque semaine je joue dans un pays différent, et maintenant plus que jamais parce que nous sommes tous les mêmes et que nous voulons vaincre cet “ennemi” maudit qui est entré dans nos vies. Tous ensemble, distants, mais unis par un sens des responsabilités et de l’espoir.

Unis nous le ferons! En ce moment, nous sommes un exemple pour le monde: nous continuons comme ça parce que TOUT LE MONDE peut faire quelque chose en restant à la maison. L’ancien numéro un mondial Carlos Moya a également publié une mise à jour sur son compte Twitter indiquant qu’il restait à la maison pendant cette période.

Io sono Arma di Taggia, io sono la Ligurie, io sono l’Italia e io sono il mondo. #iosonoArmadiTaggia e amo la terra colombe sono nato e cresciuto.

#iosonoItalia e amo questa nazione e sono orgoglioso di rappresentarla, amo la forza d’animo delle persone e la capacità di reagire alle difficoltà. Ma io sono anche Barcellona, ​​la città che mi ha adottato a 18 anni, che mi ha fatto innamorare di mia moglie e permesso di costruire una famiglia meravigliosa.

Io sono mondo, perché ogni settimana gioco in un paese diverso, e ora più che mai perché siamo tutti uguali e abbiamo voglia di sconfiggere questo maledetto «nemico» che è entrato nelle nostre vite.

Tutti insieme, distanti, ma uniti dal senso di responsabilita ’e dalla speranza. Uniti ce la faremo! In questo momento siamo un esempio per il mondo: continuiamo così perché OGNUNO ​​DI NOI può fare qualcosa restando a casa.

Un post partagé par Fabio Fognini (@fabiofogna) le 15 mars 2020 à 04h38 PDT

#YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/HGX5wodJjG – Carlos Moya (@Charlymoya) 16 mars 2020