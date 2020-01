Fabio Fognini et le détail d’un retour héroïque contre Opelka

Ce qu’il a fait Fabio Fognini ce jour fait partie de l’histoire de ce Open d’Australie 2020. L’Italien est l’un des joueurs les plus charismatiques et imprévisibles du circuit ATP et un hommage a été rendu avec un retour épique qui avait tous les ingrédients qui ont assaisonné sa carrière; des hauts et des bas permanents, de mauvais gestes envers l’arbitre, une capacité innée à sortir le rival de ses boîtes, un talent infini avec des coups impossibles et ce sentiment d’être un personnage spécial et ordonné dans son propre chaos. Reilly Opelka Il a péché en tant que recrue et a vu comment un piège mortel d’un vieux chien de tennis l’a attrapé. Nous passons en revue en détail tous les tenants et aboutissants d’une rencontre inoubliable.

Il est commode de mettre tout le monde dans une situation. L’italien et l’américain ont disputé deux sets dans la journée de lundi, avec deux victoires partielles pour l’américain, impérial au service. Il a été suspendu par la pluie avec 1-0 dans le troisième set pour une Opelka qui a trouvé un joueur totalement différent dans le redémarrage. “J’étais bien supérieur dans les deux premières manches, je n’avais aucune chance. Les conditions m’ont favorisé, et même si je m’attendais à ce qu’il élève le niveau aujourd’hui, aujourd’hui j’ai été très difficile à dominer”, a expliqué l’Américain. “Je savais qu’il serait plus agressif, c’est un spécialiste du retour, mais il m’a complètement bloqué”, a-t-il déclaré avant d’aborder une question controversée.

Et c’est que Fabio a été tout le match en jetant la raquette et en se plaignant, quelque chose qui a fini par désespérer de Reilly alors que les choses tournaient mal pour leurs intérêts. “Combien de fois le laisser faire ça? Il est pathétique, il l’a déjà fait quatre fois”, a-t-on entendu dire à Opelka pendant le match, devant un Carlos Bernardes qui les a vus et a voulu garder son calme car une partie de l’italien est également venu des réprimandes. “Je ne peux pas jouer avec un gars qui ne me donne pas la tranquillité d’esprit. Vous vous sentez désolé, vous n’en valez pas la peine. Carlos. Vous me donnez une pénalité quand l’autre gars continue de dire” va te faire foutre. “Pensez-vous que c’est normal? Si je le faisais, je me jetterais dehors. Quand Rafa demande quelque chose, vous le faites. Quand Roger fait quelque chose, vous le faites. Quand Fabio demande quelque chose, vous allez de moi “, a déclaré Fognini dans l’un des moments les plus chauds du match.

“Cela fait beaucoup de mal d’être entré dans le chiffon. Cela a eu un impact très négatif sur mon jeu et ma concentration pour prêter attention à leurs affaires. Lorsque vous jouez contre un tel gars, vous devez éviter d’entrer dans ce match. Je suis déçu de moi-même”, a déclaré Opelka. L’histoire ne s’arrête pas là puisque Fabio a reconnu plus tard aux médias qu’il s’était blessé en frappant la raquette avec violence. L’image de la déchirure qui résume parfaitement tout ce qui a été vécu dans un jeu spectaculaire dans lequel San Remo est revenu pour montrer l’une de ses grandes vertus: tracer deux sets à zéro contre.

En plus d’être le seul à pouvoir le faire contre Rafael Nadal. Tant et si bien que, dans son record historique, il y a déjà des triomphes de ce calibre dans les quatre tournois du Grand Chelem, quelque chose que seulement huit autres joueurs ont réalisé à l’ère ouverte, comme indiqué par @LucaBeck. Nous devrons être attentifs à l’évolution des Fabio Fognini dans le Open d’Australie 2020. Votre prochain adversaire sera Jordan Thompson, auquel il doit rester calme s’il ne veut pas être poursuivi contre lui, car les personnes présentes soutiendront son compatriote.

