Fabio Fognini et sa rivalité avec Berrettini et Sinner pour l’avenir

Être un joueur de tennis professionnel nécessite un esprit de compétition à l’épreuve des bombes, un désir de gagner à chaque fois que vous approchez des malades et de faire la meilleure version pendant des années dans chaque match. Fabio Fognini Il affiche cet esprit à sa manière, avec une honnêteté coutumière et un sens plutôt diplomatique de la diplomatie, reconnaissant qu’il était bouleversé par l’éclosion de Matteo Berrettini y Jannik Sinner. Il avait déjà suggéré un certain ressentiment envers les nouvelles valeurs de son pays qui pourraient lui enlever son importance, et dans une interview pour SkySports24 recueillie par TennisCircus, il exprime clairement sa position à ce sujet et à bien d’autres questions brûlantes d’aujourd’hui.

-Comment gérez-vous le confinement. “La vérité est que je manque beaucoup de jouer, mais je pense que nous ne devrions pas le faire avant que tout ne soit terminé et que nous ayons une sécurité sanitaire complète. Je ne suis pas favorable à la compétition à huis clos et je pense que nous ne devrions pas nous précipiter pour revenir”, a déclaré le joueur. de San Rema, qui passe du temps avec sa famille et essaie de rester en forme. “Je suis en contact avec des collègues du circuit tels que Feli, Grigor ou Stan, pour suivre l’évolution de la situation et nous tenir informés”, a-t-il révélé dans une autre démonstration claire des relations étroites qui existent dans le monde du tennis.

-Que faire avec le tournoi de Rome. La position du directeur de l’événement, Angelo Binaghi, est très têtue dans sa tentative de rechercher des options pour jouer au tournoi, même en déplaçant son lieu. Cependant, Fabio n’est pas pour le travail. “Rome est irremplaçable, la genèse du tournoi est le Foro Italico, tout changerait beaucoup si nous allons ailleurs. Je comprends la nécessité pour la fédération de mener le tournoi de quelque manière que ce soit, mais je ne pense pas que nous devrions le faire”, a déclaré Fabio, actuel numéro 11 du classement et dont le meilleur record de l’épreuve romaine a été les quarts de finale de 2018.

-Options réussies de la Coupe Davis. Le tennis italien connaît une croissance franche et le fait d’être entouré de Berrettini et Sinner donne à Fabio une occasion en or de faire quelque chose de grand avec l’azzurra. “Nous avons du talent, mais pour gagner, vous avez besoin d’une équipe intelligente et disposée à vous sacrifier pour le bien collectif. Nous avons les joueurs nécessaires pour être de bons candidats, mais nous devons construire une équipe en harmonie les uns avec les autres”, a-t-il déclaré, exprimant clairement ses réserves envers le nouveau. valeurs. “Quoi qu’il en soit, je n’aime pas le nouveau format de la Coupe Davis, ne pas avoir de matchs en cinq sets est une chose négative pour la compétition.”

-Je récite vers Berrettini et Sinner. Humain et sincère; C’est ainsi que Fabio se montre lorsqu’il reconnaît un sentiment d’envie ou de ressentiment envers les jeunes qui peuvent le déplacer de l’élite. «Ils ont une bonne course devant eux et il est évident que plus il y a d’Italiens dans l’élite, mieux c’est, même si je reconnais que l’éclosion de Matteo m’a causé un certain malaise. Il ne faut rien faire. Il faut être patient avec lui et ne pas faire pression sur lui. C’est un bon garçon donc j’espère que les choses vont bien pour lui “, a déclaré le charismatique Fabio Fognini, génie et figure.

