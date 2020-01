Fabio Fognini fait des blagues après la victoire acharnée de Jordan Thompson

Le numéro 12 mondial Fabio Fognini était de très bonne humeur après avoir survécu à un affrontement difficile au deuxième tour de l’Open d’Australie contre son favori Jordan Thompson. Après avoir pris une avance confortable en deux sets, la tête de série no 12, Fognini, a commencé à compliquer les choses et à manquer ses chances alors que l’Australien en profitait pour forcer un décideur.

Heureusement pour l’Italien, il a évité un désastre en réclamant une victoire étroite de 7-6 (4) 6-1 3-6 4-6 7-6 (4) pour organiser une rencontre de troisième tour contre l’Argentin Guido Pella. Fognini aurait pu gagner le cinquième set plus tôt, mais il n’a pas réussi à convertir deux balles de match sur le service de Thompson lors du 10e match et deux autres deux matchs plus tard.

“[It was a] bon combat “, a déclaré Fognini après le match, selon The Age.” Wow. Incroyable. C’est parfait, je me sens bien. Fatigué à coup sûr, j’étais deux mis à zéro [in front] … Il jouait mieux, il servait incroyable. “J’avais 75 balles de match et puis c’est plus de sueur, car c’est trop facile de gagner en trois sets.”