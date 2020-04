Fabio Fognini fait l’éloge de Matteo Berrettini et Jannik Sinner

L’Italien Fabio Fognini, 31 ans, est heureux de voir ses compatriotes Matteo Berrettini et Jannik Sinner se débrouiller bien sur le Tour car il espère qu’ils libéreront pleinement leur potentiel et deviendront un jour de grandes stars. “Ils sont tous les deux plus jeunes que moi et ont une belle carrière devant eux.

Plus il y a d’Italiens au sommet, mieux c’est “, a déclaré Fognini à Sky Sport 24, comme l’a révélé We Love Tennis France.” Matteo a explosé l’année dernière et il a incroyablement fini avec les Masters. Sinner n’a encore rien fait.

J’espère que nous le laisserons tranquille car en Italie, nous avons tendance à nous laisser emporter très rapidement avant même que certains n’atteignent de très bons résultats. C’est un bon gars et il a un bel avenir, mais ne lui mettez pas trop de pression. “

Berrettini, 24 ans, a remporté son premier titre ATP à Gstaad il y a deux ans, avant d’ajouter deux autres titres à son nom l’an dernier et d’atteindre le meilleur classement en carrière de n ° 8 dans le monde. Le joueur de 24 ans a également connu le succès sur la plus grande scène en remportant sa première demi-finale du Grand Chelem à l’US Open, avant de s’incliner face au champion Rafael Nadal.

Un mois plus tard, Berrettini a fait deux demi-finales consécutives au Shanhhai Masters et un événement ATP 500 à Vienne. Sinner, 18 ans, a tout gagné lors de sa première apparition à la Finale Next Gen ATP Finals l’an dernier, avant de se classer au sommet de sa carrière.

68 dans le monde en février dernier. Le joueur de 18 ans a également disputé sa première demi-finale ATP à Anvers l’an dernier, avant de s’incliner face au triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka.