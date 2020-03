Fabio Fognini, inquiet du coronavirus dans le monde du tennis

Du sang chaud et beaucoup d’esprit méditerranéen traversent les veines de la représentation transalpine en Coupe Davis. Avec un très bon niveau en quantité et en qualité, l’Italie est toujours une référence dans le tennis mondial, comme en témoigne le grand nombre de joueurs de tennis actuellement dans le top 100 mondial. Le week-end dernier, l’équipe italienne a remporté le ticket pour la table finale de la Coupe Davis 2020, et sa première star Fabio Fognini Il a parlé pour analyser ses sentiments.

Objectif atteint lors des qualifications pour la table finale de la Coupe Davis 2020: “Je suis très heureux parce que nous avons réussi à nous qualifier pour la phase finale qui se tiendra à Madrid en novembre. Maintenant, nous allons nous déconnecter de quelques mois à propos de cette compétition et lorsque nous affronterons le dernier tronçon de la saison, nous reviendrons en mode Coupe Davis pour essayer de le faire. le mieux possible. Ce fut un week-end assez compliqué à cause d’un match nul à domicile sans la présence du public. Il est très difficile pour un joueur de jouer dans ce genre de scénario, mais nous avons dû respecter la décision. “

Il espère que les prochains tournois ne seront pas suspendus à cause du coronavirus: “C’est très triste tout ce qui se passe dans le monde entier. C’est très compliqué de pouvoir vivre une vie normale si vous êtes en alerte, et plus encore dans mon pays où des mesures très dures sont activées. Maintenant nous allons voyager aux États-Unis, où nous aurons de nombreux contrôles afin que nous soyons très bien. J’espère que les tournois du circuit ne sont pas annulés et que nous pourrons jouer avec une normalité totale les 1000 Masters of Indian Wells et Miami, mais je sais que la sensation dans ces éditions sera différente “.

Son mauvais début de saison: “Les choses ne se passent pas comme je le voulais. J’ai récolté des défaites inattendues, en raison de certains problèmes physiques que je traînais ces dernières semaines. J’ai eu besoin de quelques victoires pour continuer à accélérer le rythme de la compétition et de la motivation. J’ai toujours montré Barazzutti ma disponibilité pour jouer la Coupe Davis et aider l’Italie à atteindre ses objectifs. Maintenant, je vais me reposer quelques jours avant de commencer à rejoindre la piste d’Indian Wells. J’espère y jouer un bon rôle. “

Il jouera plus de doublés avec Simone Bolelli: “Je n’ai pas joué avec Simone en double depuis le tournoi d’Auckland parce que je suis plus concentré sur le circuit simple que sur le circuit double, mais je pense que je jouerai le double plus de fois afin de m’impliquer davantage dans la Coupe Davis. à la fin de la saison. Nous essaierons de nous appairer à nouveau dans les prochains courts en terre battue, où nous jouons habituellement à un niveau élevé “, a conclu le joueur italien qui espère améliorer ses performances lors des prochains tournois.

