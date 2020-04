Fabio Fognini: “Je ne jouerai pas la tournée asiatique”

Le joueur de tennis italien Fabio Fognini a accordé une interview à Corriere Della Sera, où il a parlé de toutes les nouvelles dans le monde du tennis, actuellement arrêtées en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier, et où il considère que c’est très compliqué que le tennis peut être redémarré cette saison. Il a également avoué ce qu’il ferait quand il déciderait de suspendre la raquette.

Retour à la normalité dans le monde du tennis: “Il m’est difficile de penser que nous pourrons revoir le tennis dans un avenir proche. Je suis désolé pour les grands tournois qui donnent beaucoup de points, mais la situation en ce moment est chaotique. Si le tennis revenait après l’été, je pense que je ne jouerais aucun tournoi sur le continent asiatique. C’est là que tout est né. Je n’ai pas peur de contracter le virus, mais de le transmettre à mon partenaire ou à mes enfants. “

Flavia a plaisanté en disant qu’à partir de cet accouchement, elle tomberait enceinte pour la troisième fois ou divorcerait: “Je voudrais avoir un autre enfant, mais je pense qu’il est encore très tôt. J’aimerais que Flavia revienne jouer sur le circuit en 2021, tout comme Kim Clijsters. J’ai parlé avec Schiavone et Barazzutti pour qu’ils puissent l’entraîner. Je Je serais en charge de bien gérer le calendrier “, a avoué en riant la onzième raquette du circuit masculin.

Quand allez-vous vous retirer du tennis professionnel?: “Pour le moment, je ne pense pas à mon retrait, mais je pense que cette situation se produira lorsque je ne serai pas compétitif. En ce moment, je suis en onzième position du classement, je participe très bien aux meilleurs tournois du circuit. J’ai toujours l’objectif de pouvoir gagner de grandes choses comme un Grand Chelem ou le Masters 1000 à Rome, pour pouvoir sortir champion à domicile devant tout le public italien “.

Possibilité que le Masters 1000 à Rome se joue ailleurs et sur une autre surface: “Je comprends que le directeur du tournoi veuille faire le tournoi lui-même, mais je pense que si cela devait se produire, le nom du tournoi devrait être changé. Lorsque nous parlons du Masters 1000 à Rome, nous parlons du Foro Italico. Si le tournoi devait se jouer à Milan, Turin ou Cagliari, le nom devrait être changé, car l’essence serait différente “.

Il lui semble une vraie folie de penser à reprendre le football: “C’est fou. Des milliers de personnes sont mortes et pensent toujours au football. Il semble qu’elles ne se soucient pas de la santé des gens. Cela ne semble être que des affaires. Quelle est l’utilité de jouer au football à huis clos? Pouvez-vous imaginer regarder les matchs de Milan avec San Siro à vide? C’est incroyable. “

Quel sera votre avenir lorsque vous déciderez de quitter le tennis?: “Je discute avec Flavia depuis quelques jours. Il est clair pour moi qu’il ne s’agit pas d’être l’entraîneur d’un jeune joueur de tennis. Cela ne me dérangerait pas d’ouvrir une école et d’exploiter tous les jeunes talents. Je me considère comme le propriétaire d’un club de tennis. , puisque je considère que j’ai un bon œil pour trouver des talents de tennis. C’est une des idées qui me passe par la tête “, a conclu le joueur italien.

