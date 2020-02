Fabio Fognini: «Je suis à Dubaï sans aucune attente»

Quatre victoires en quatre tournois ne sont probablement pas le meilleur équilibre pour un début de saison, n’ayant même pas foulé les huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Cependant, ce sont les premiers écrits par Fabio Fognini En 2020, un calendrier où vous devez défendre de nombreux points si vous souhaitez rester dans la position privilégiée dans laquelle vous vous trouvez. Pour l’instant, le San Remo se battra cette semaine dans le Dubaï ATP 500 tout en luttant pour surmonter une blessure récente. Mais avant cela, il était obligatoire de passer par la salle de conférence pour partager avec les médias comment c’est.

Première participation à Dubaï. «C’est ma première fois ici, donc je suis heureux. Je n’avais jamais été ici auparavant, ce n’est que lorsque je me suis arrêté en route pour l’Australie que je me suis arrêté à Dubaï, mais j’ai déjà vu que les conditions sont vraiment bonnes. Si je dois être honnête, je travaille toujours sur mon tennis. Je viens de perdre suite à une blessure, j’espère donc être prêt pour mon premier match. Pour l’instant, tout se passe bien »

Des semaines compliquées avant d’arriver ici. «Lors du dernier tournoi auquel j’ai joué, il faisait très froid, c’était à l’intérieur. Alors qu’en Europe j’ai décidé de voler ici il y a deux jours, c’est là que j’ai commencé à pratiquer en extérieur. Les conditions sont un peu différentes mais, vous savez, le ballon est le même qu’en Australie. Les conditions sont très chaudes, très humides, vous transpirez beaucoup. Je suis un peu triste de la performance que j’ai eue ce mois-ci, je me suis blessé juste au moment où je commençais à me sentir à l’aise en Australie. J’ai dû me retirer de deux tournois qui étaient vraiment importants pour moi. Maintenant, je suis ici sans aucune attente après plus de dix jours de repos. J’ai un problème de jambe, c’est difficile, mais je vais essayer d’être prêt pour le premier tour. »

Plans à venir «L’année dernière, j’ai pris de nombreuses décisions en pensant à ma famille et à ce deuxième bébé qui était en route. Maintenant, j’ai eu de la malchance avec des blessures, mais cela fait partie de notre sport, nous devons l’accepter quand cela se produit. Si je suis ici c’est parce que je veux jouer, c’était déjà dans ma tête l’année dernière, mais j’ai finalement décidé d’aller en Amérique du Sud. Je veux essayer de faire de mon mieux, je suis dans un grand tournoi auquel tout le monde veut jouer. La semaine prochaine, j’ai la Coupe Davis, mais j’ai l’intention de rentrer chez moi. Je ne me sens pas à 100%, j’accumule à peine quatre jours d’entraînement, même si pour le moment je ne ressens aucune douleur.

Débat entre Coupe Davis et Coupe ATP. «Je pense qu’il y a deux tournois qui sont trop proches du calendrier. Nous avons terminé très tard dans la Coupe Davis à Madrid et en janvier nous jouions la Coupe ATP. De nombreux joueurs de costumes ont commencé à en parler, ensemble nous essayons de voir quelle est la meilleure solution. Je ne sais pas s’il faut appeler cela une solution, car les deux tournois sont très similaires, mais ce sont deux grands événements auxquels la plupart des joueurs veulent jouer. Nous devons discuter de la manière d’améliorer la situation, mais pour cela, toutes les parties devraient s’impliquer. »

Musetti, la nouvelle perle italienne. «Je suis fier de lui. Ce n’est pas que je suis vieux, mais je vieillis, ils ont presque 33 ans, même si j’ai encore d’autres Italiens 35 ou 36 devant moi. Il y a Lorenzi avec 38. L’arrivée de Lorenzo est bonne, je le dis toujours: quand on est plus, mieux. Je suis heureux que vous ayez franchi la phase précédente de la manière dont vous l’avez fait. Je vous souhaite bonne chance dans le monde dans votre première boîte ATP 500 finale. »

Mager surprise devant Thiem. «Je le connais très bien, nous vivons à sept kilomètres de là en Italie. Il a toujours joué un très bon tennis, mais son esprit n’était pas concentré à 110% sur le tennis. Maintenant, il s’est beaucoup amélioré, il a tout le mérite après avoir remporté Thiem, surtout en terre battue. Après Nadal, Djokovic et Federer, je pense que le meilleur sur cette surface est Dominic. Il est vrai que Thiem n’était pas dans sa meilleure forme non plus, sa participation en Australie s’est terminée très tard, donc rejouer est toujours compliqué. Gianluca est un travailleur né, donc je suis content pour lui et surtout pour le tennis italien. »

