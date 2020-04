Fabio Fognini: “Les joueurs de tennis jouent pour les fans”

Nous savons tous Fabio Fognini, un joueur volatil et charismatique là où ils existent et avec un énorme talent à la disposition de très peu de joueurs de tennis. Son attitude quelque peu indisciplinée le maintient parfois un cran au-dessous de ce que son tennis pourrait accomplir. Cependant, celui de San Remo est l’une des personnes les plus aimées du circuit, et quand il doit être sérieux pour parler de l’actualité du tennis, il le fait. L’Italien a accordé une interview à La Stampa, où il a fait le bilan de ces dernières semaines et affirme qu’il ne se rendra pas sur la tournée asiatique si elle était jouée.

À quel point il est difficile pour vous d’être confiné à la maison: “Je suis assez anxieux pour que cela se termine le plus tôt possible. Quand cela commence, je suis habitué à sortir et à m’entraîner et maintenant cette situation ne peut plus se faire. C’est une situation très surréaliste et ma clé est de garder ma tête occupée le plus longtemps possible. Pendant ces jours J’ai poncé des chaises, je leur ai mis des antioxydants et j’ai peint une porte. Ce sont des choses qui me détendent et que j’aime faire, mais pour lesquelles je n’ai généralement pas le temps car je suis partout dans le monde en train de jouer des tournois “.

Critique de Roland Garros pour la décision prise: “Je ne suis pas d’accord pour jouer à Roland Garros une semaine seulement après l’US Open. Je comprends qu’il faut récupérer, mais les deux tournois sont très fatigués et sont trop proches du calendrier. Je ne parle pas de moi, mais pour des gens comme Nadal ou Djokovic, qui a toujours atteint les phases finales, jouant quatre semaines d’affilée au meilleur des cinq sets n’est pas sain. “

Fognini ne croit pas que Nadal quitte l’US Open: “Je ne pense pas que Rafa fera ça. Le seul grand joueur de tennis qui pourrait tomber d’un Grand Chelem serait Federer, et parce que la Laver Cup coïncide avec le différend de Roland Garros. Je suis en contact avec l’ATP et je sais qu’ils travaillent très dur pour ne pas nous faire de mal. Si cette crise se poursuit avec le passage des semaines, nous courons le risque de ne plus avoir de tennis cette année. J’ai décidé que cette année je ne ferai pas la tournée de Chine en octobre, que la situation soit déjà là ou non normalisé. “

Contre le tennis joué à huis clos: “Je suis en contact avec de nombreux joueurs du circuit tels que Feliciano, Wawrinka ou Dimitrov, et tous conviennent qu’ils ne veulent pas jouer des tournois à huis clos. Nous nous soucions beaucoup des sponsors, mais nous jouons pour le public. J’ai joué à huis clos dans le dernier match nul de la Coupe Davis et c’était très triste. Le tennis sans supporters est inutile. “

