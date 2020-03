Fabio Fognini: «Ne pas contester Indian Wells est quelque chose de très étrange»

Comme chaque mois de mars au cours de ses douze dernières saisons, Fabio Fognini il était sur le point de prendre l’avion qui le conduirait à Puits indiens pour jouer les 1000 premiers Masters de la saison. Il était 04h30 du matin lundi et l’Italien était déjà à l’aéroport, sur le point de prendre son vol, lorsqu’un appel de dernière minute annonça le changement de plans. La Californie devrait attendre, cette fois il était temps de rester à Barcelone avec sa famille en attente d’une trêve par le coronavirus. Dans une interview avec le portail Tennis italien On peut lire les impressions du classement n ° 11 actuel, plus soucieux de santé que de tournois en circuit.

«Nous attendons que de nouvelles mesures similaires soient prises. Dans une situation comme celle-ci, il est essentiel de donner la priorité à la santé. Nous devons respecter les règles et éviter d’avoir trop de personnes en contact étroit lors d’un événement sportif, par exemple. De toute évidence, pour nous tous, les joueurs de tennis, qui est annulé Indian Wells est une cruche d’eau froide, mais il faut penser à la communauté et être uni en ce moment, en respectant toutes les règles et mesures », explique San Remos, qui y a défendu un premier tour l’an dernier.

Maintenant, les plans ont changé et, heureusement, ils l’étaient avant de monter dans cet avion. «La famille vient toujours en premier, bien sûr, En ce moment, ce qui m’inquiète le plus, c’est le bien de mes enfants et de ma femme, il est donc essentiel de suivre tous les conseils de l’Organisation mondiale de la santé et d’éviter toute situation comportant des risques. Nous vivons à Barcelone, où la situation est un peu plus calme qu’en Italie, mais ce n’est pas le moment de faire des distinctions », réaffirme l’italien.

L’inquiétude est la plus élevée au niveau social, un peu plus dans son cas d’être originaire de ce qui est maintenant le deuxième pays le plus touché par le coronavirus, bien qu’aucun pays ne se débarrasse de cette épidémie. “Le virus est un problème qui affecte le monde entier, pas seulement en Italie. Évidemment, en tant que joueuse de tennis, je suis, je peux dire que nous sommes confrontés à une situation sans précédent, je ne me souviens de rien de tel. Ne pas disputer les 1000 premiers Masters de la saison est quelque chose de vraiment étrange, mais j’insiste, dans une situation aussi délicate que celle-ci, la chose la plus importante et immédiate est de résoudre cette urgence », souligne l’actuel champion de Monte-Carlo.

Avec Indian Wells suspendu, la question se déplace maintenant précisément vers des tournois tels que Monte-Carlo, vers le reste des événements à venir qui pourraient suivre le même chemin. «Nous avons quelques semaines décisives devant nous et nous devons être prêts à accepter toute décision qui sera prise. Miami, Monte Carlo, Madrid, Rome, Roland Garros ou Wimbledon sont tous des tournois très importants, des tournois que nous aimons jouer à tous les joueurs. Cependant, comme je l’ai déjà dit, la santé et la gestion de ces types d’urgences sanitaires sont primordiales. En tant que joueuse de tennis, mon travail consiste à continuer la formation et se préparer à revenir sur les pistes et les tournois dès que l’occasion se présente. La saison est longue, j’ai une grande envie de concourir et de bien faire après une belle année 2019 dans le domaine sportif, mais il faut d’abord résoudre ce problème », conclut Fabio.

