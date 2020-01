Fabio Fognini pourrait être condamné à une amende après ses déclarations

Fabio Fognini Il a peut-être perdu une belle occasion de jouer un quart de finale contre Roger Federer. Et nous disons seulement peut-être parce que son rival était meilleur et que l’Italien l’a reconnu lors d’une conférence de presse. Cependant, le San Remo a voulu utiliser l’apparence de la presse pour se plaindre de l’arbitre, Dumusois, avec lequel il a eu une confrontation pendant le match. Fognini, qui pourrait recevoir une amende pour ses propos devant les médias, s’est présenté en attendant que cette sanction donne le même montant pour lequel il serait condamné à une amende.

Tout se passe lorsque Fabio Fognini reçoit un avertissement et après avoir discuté avec l’arbitre et le superviseur, demande une «pause toilettes», allant aux toilettes pendant un certain temps. Au retour, il perd son service et change de maillot sans se reposer entre les matchs, ce qui conduit l’arbitre à le pénaliser d’un point. C’est cette situation que Fabio ne comprend pas et qui conduit plus tard à s’exprimer très fort contre Dumusois, qui n’a pas serré la main en fin de match.

“Si je reçois une amende, je reverserai le même montant à des œuvres caritatives”

«Je ne veux pas parler de quelqu’un que je ne respecte pas, je ne veux pas parler de l’arbitre. Je ne veux pas être une victime, mais ce qui s’est passé aujourd’hui … j’avais 110% raison. C’est pourquoi je ne lui ai pas serré la main, car je n’ai aucun respect pour lui et pour ce qu’il a fait aujourd’hui. Il m’a donné une violation de temps, puis un avertissement, puis un point de pénalité. Tout. J’ai utilisé des mots désagréables avec Bernardes, et il n’y avait sûrement aucune raison, mais aujourd’hui, je suis convaincu qu’il avait raison. “

En raison de son comportement sur le terrain et de ces déclarations aux journalistes, Fognini risque de recevoir une nouvelle amende au cours de sa carrière. Et Fabio l’a anticipé. “J’ai fait des bêtises, bien sûr, mais heureusement, ce n’est pas un problème d’argent: toute amende que je reçois … Je donnerai le même montant à une œuvre caritative.”

