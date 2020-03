Fabio Fognini soulève des problèmes de santé avant l’ouverture de BNP Paribas 2020

Le coronavirus commence à vraiment saisir le monde de peur et d’anxiété. Le monde du tennis est également touché, les événements dans certains pays étant reportés ou annulés. Cependant, avec l’augmentation rapide des cas aux États-Unis d’Amérique, les joueurs commencent à s’en inquiéter. Fabio Fognini a laissé entendre qu’il pourrait devoir sauter le Sunshine Double alors que les risques du virus augmentent.

Fognini a joué pour la dernière fois sur la tournée ATP à l’Open de Dubaï, où il a perdu contre Gael Monfils au premier tour. Il a participé au match nul de la Coupe Davis pour l’Italie contre la Corée du Sud. Cet affrontement a eu lieu à huis clos, seuls les officiels de l’équipe et les médias ont été autorisés à assister au match.

Le n ° 11 mondial aurait eu de bonnes chances de récolter quelques points étant donné qu’il n’avait pas trop de points à défendre en Amérique. Il a perdu au tout premier tour du BNP Paribas Open et au deuxième tour du Miami Open l’an dernier. Malheureusement, il semble qu’il va rater l’occasion de gagner des points.

«Ce serait ennuyeux» – Fabio Fognini

Fabio n’est pas ravi de la possibilité de rater un gros morceau de la saison, en particulier parce qu’il entrera ensuite dans la saison sur terre battue avec très peu de pratique de match. Un souci de blessure a contraint sa saison à seulement 10 matchs jusqu’à présent.

«Indian Wells et Miami sont à haut risque. Ce serait très ennuyeux de devoir abandonner car j’ai raté de nombreux matches à cause de la blessure et je risque d’arriver à la saison sur terre battue sans avoir presque rien joué. »

L’Italie est l’une des nations les plus touchées par l’épidémie de coronavirus. Ce fait place également les Italiens sur une liste à haut risque du virus, ce qui signifie qu’il sera difficile pour les Italiens d’obtenir un visa pour les États-Unis. Cependant, il n’y aura pas une absence totale de joueurs italiens au Sunshine Double. L’Italien n ° 1 Matteo Berrettini et Jannik Sinner sont déjà dans le pays.

«Berrettini et Sinner sont déjà là depuis un certain temps, mais les choses ont changé et maintenant pour nous, les Italiens. Il est très difficile de se rendre aux États-Unis. J’ai parlé à Andrea Gaudenzi pour comprendre comment résoudre la situation, mais ce serait un vrai problème de sauter les deux Masters 1000 américains. »

Il serait injuste pour des joueurs comme Fognini de devoir rater les événements d’élite. Hélas, la menace du coronavirus est bien réelle et se propage à un rythme alarmant. Cela ne fera qu’empirer à moins que les autorités ne prennent des mesures drastiques pour contenir la propagation.