Face au frère de Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas en quelques jours.

N ° mondial 72 Yoshihito Nishioka a embrassé tout un voyage au cours des deux derniers jours, ayant vécu tous les moments forts et les grandes scènes de la Coupe ATP et le broyage du tirage au sort de qualification du Challenger en seulement quatre jours!

Mercredi, Nishioka a eu l’opportunité de jouer contre le n ° mondial. 1 Rafael Nadal à Perth, resté sur le terrain pendant plus de deux heures et poussant le champion de la Major 19 fois aux limites, en particulier dans le premier set.

Prenant le ballon tôt et dictant le rythme, les Japonais ont tenu avec aisance lors des deux premiers matchs de service et ont cassé Rafa pour remonter 3-2, subissant une pause dans le prochain match avant de revenir à l’avant avec un autre match de retour solide à 4- 4.

Au service de l’ensemble, Nishioka s’est brisé par amour pour garder Nadal en vie, l’Espagnol prenant le tie-break 7-4 après plus d’une heure! Ils ont tous les deux eu leurs chances dans les huit premiers matchs du deuxième set et c’est Rafa qui a accordé une pause à 4-4, prenant 12 des 16 derniers points pour passer au-dessus et passer un obstacle difficile.

Ne signant pas pour jouer à Auckland ou à Adélaïde et voulant toujours participer à la semaine avant l’Open d’Australie, Yoshihito a signé pour participer au tirage au sort de qualification à l’événement Bendigo 2, face à aucun autre que le frère de Stefanos Tsitsipas Petros 6-4, 6-4 en une heure et 17 minutes.

Petros a également eu la chance de se battre pour la Grèce à la Coupe ATP mais n’avait aucune chance contre le rival le mieux classé, ne prenant que 14 points en dix matchs retour et perdant la seule chance de pause qu’il avait gagnée. D’un autre côté, Yoshihito a récolté suffisamment de points dans les matchs du rival pour créer six opportunités de pause, en saisissant un dans chaque set pour sceller l’affaire en deux sets et se rapprocher de la place du tableau principal.

Tsitsipas a pulvérisé une erreur de coup droit lors du premier match pour subir une pause, ayant eu l’occasion de briser un gaucher trois matchs plus tard avant que Nishioka ne sauve un point de rupture avec un vainqueur de service. Le Grec a survécu à ses chances de pause dans le cinquième match et est resté en contact jusqu’à 4-5 lorsque Nishioka a tenu à 30 pour saisir le premier set 6-4, servant bien dans le set numéro deux ainsi que pour maintenir la pression sur le jeune né en 2000.

Après de nombreux points de jeu, Petros a été brisé à 2-2 dans le deuxième set et Yoshihito a conservé cette avance jusqu’à la fin, scellant l’accord avec une prise dans le match dix pour fixer la rencontre avec Colin Sinclair lundi matin.