Facundo Bagnis remplace Guido Pella dans l’équipe argentine de Coupe Davis

Il y avait de nombreux doutes quant à Guido Pella pourrait être disponible pour les éliminatoires de la Coupe Davis qui affronteront l’Argentine et la Colombie, avec la lutte pour une place dans la phase finale de la compétition. Après la défaite due à la blessure de Diego Schwartzman, le capitaine argentin Gaston Gaudio ne pourra pas non plus compter sur Pella, qui a confirmé il y a quelques jours qu’il souffrait d’un névrome de Morton, ce qui l’empêchait de jouer au tennis normalement. Votre poste dans l’équipe Davis sera pourvu par Facundo Bagnis (numéro actuel 131 ATP).

