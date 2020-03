FAIRE DU BIEN tout en s’amusant

La charité n’est jamais une perte. Au contraire, c’est une question de conscience. L’important est d’orienter l’effort vers les bonnes personnes et de s’appuyer sur des organisations sérieuses et correctes. C’est certainement le cas de la Tennis World Foundation (TWF), née d’une intuition de Federico Coppini.

Organisation à but non lucratif, TWF vise à faire sourire les enfants de différentes écoles africaines à travers l’enseignement du jeu de tennis et à les arracher à la misère et à la délinquance.. Ceci, en plus des premiers résultats (documentés et certifiés), suffirait à donner crédit à TWF.

Mais le système conçu pour les dons prend en charge toutes les excuses paresseuses: grâce à la Fondation TAB Tennis, faire du bien ne coûte rien. Absolument rien. C’est un système qui envoie une offre à chaque fois que vous ouvrez un nouveau TAB (page internet) sur votre navigateur qui peut être sur Chrome, Firefox, Opera, Safari …

La seule étape consiste à définir TAB Tennis Foundation comme page d’accueil du navigateur et il “enregistrera” tous les onglets qui sont récemment ouverts par la suite. Le tout à coût nul, en effet, avec la possibilité de gagner des bons cadeaux à dépenser sur Amazon.

Pour rendre encore plus ludique la possibilité de faire du bien, quelques concours ont été créés dans le but de “rassembler” les adhérents. En résumé, chaque page ouverte s’ajoute à celle des “coéquipiers”.

Après les compétitions pour les supporters des plus grands joueurs de tennis, et celle pour les supporters des équipes de football, il y en a maintenant une de nature “territoriale”: nous avons divisé le monde en quelques zones, lançant une véritable compétition de solidarité pour découvrir quel continent ou nation est le plus sensible à la “mission”

Cette course s’appelle “Concours mondial de charité” et vous permet de choisir la région du monde à partir de laquelle vous faites un don: Europe, Afrique, Inde, Australie, Mexique, Amérique du Sud, États-Unis ou Russie. Chaque fois qu’un onglet est ouvert, le point est compté à la fois pour le classement individuel et pour l’équipe de référence.

Une course passionnante et nullement coûteuse ou invasive. Certains pourraient penser que l’utilisation de TAB Tennis sur votre navigateur pourrait représenter une nuisance, une nuisance qui contribue à un ralentissement de la navigation: il n’y a rien de tout cela.

Simplement, la page d’accueil de votre navigateur devient la page de la Fondation TAB Tennis, mais sans aucun inconvénient: pour ceux qui aiment avoir le moteur de recherche comme page d’accueil, sur TAB Tennis, c’est la réalité car dans la page d’ouverture, vous pouvez faire toutes les recherches en utilisant Google comme moteur de recherche.

PS VOUS POUVEZ PROFITER D’AUTRES COURSES: – AMAZON RACE: vous pouvez gagner, chaque mois, des bons Amazon

– CONCOURS MONDIAL DE LA BIENFAISANCE: soutenez votre zone dans le monde

– SPORT STARS: soutenez vos stars du sport

– CLUB DE SOCCER LE PLUS FORT: choisissez entre 10 clubs de football et soutenez votre