«Faire face à Roger Federer à Wimbledon était très spécial pour moi»

N ° mondial 98 Lloyd Harris a dû faire un voyage de retour au Cap en provenance d’Australie au début du mois de février, pour avoir une chance de frapper avec Roger Federer avant le choc record Federer contre Nadal devant la foule de 52 000 personnes.

Comme tous les autres joueurs, Lloyd est obligé de rester à la maison, sans tournois de tennis pendant au moins quatre mois et demi en raison d’un coronavirus qui a forcé les organisateurs de Wimbledon à annuler également l’événement le plus prestigieux mercredi.

Harris est triste à propos du gazon majeur, mais il comprend que cela est hors de contrôle des joueurs, exhortant tout le monde à rester en sécurité à la maison. L’année dernière, Lloyd a eu l’opportunité d’affronter le seul et unique Roger Federer au premier tour au All England Club, remportant le premier set avant que les Suisses ne décrochent une victoire de 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 , son 96e à Wimbledon.

Servant à 56%, Federer n’a perdu que 16 points dans ses matchs, se brisant une fois et offrant six pauses sur 12 occasions de contrôler le tableau de bord du début à la fin après le premier match. Le champion à huit reprises a tiré 41 vainqueurs avec 14 fautes directes, jouant au tennis sans faille dans les 80 dernières minutes pour laisser le rival loin derrière malgré un vaillant effort.

Jouant sans crainte, Lloyd a presque tout fait correctement dans le premier set, tirant sept gagnants et trois erreurs directes, jouant contre un seul point de rupture et assurant une pause à 3-2 lorsque Federer a inscrit un revers. Un vainqueur de service a poussé le jeune 5-2 vers le haut après seulement 20 minutes, repoussant une chance de pause dans le neuvième match pour saisir le premier set 6-3.

Roger aurait dû être dans toutes sortes de problèmes dans le deuxième set après avoir atterri seulement 47% du premier service, mais personne ne pouvait le remarquer, perdant seulement trois points derrière le tir initial et trouvant la solution pour le service du rival qu’il maîtrisé deux fois pour un 6-1.

Federer a éclaté dans le quatrième match après une énorme erreur de coup droit de Harris et à nouveau à 4-1 pour augmenter l’avance et fermer le set avec une prise confortable dans le prochain match, rassemblant l’élan avant le troisième set. Là-bas, Federer a mis malheureux 28% du premier service, mais cela n’a encore fait aucune différence, donnant seulement deux points et augmentant la pression sur Lloyd qui ne pouvait pas y faire face.

Roger l’a brisé à 15 avec un succès fracassant à 1-1 et a forgé un avantage de 5-2 avec une autre pause avant de conserver l’amour pour un 6-2 et deux sets à une avance en 79 minutes rapides. Aux prises avec une blessure à la jambe gauche, Lloyd n’avait aucune chance dans le quatrième set, remportant à peine un point sur le retour et permettant à Federer de le briser lors des matchs trois et sept, le Suisse dépassant le sommet après un vainqueur de service dans le huitième match pour la place au deuxième tour.

“C’est une mauvaise nouvelle que Wimbledon soit annulée, ainsi que toute la saison sur gazon qui y a conduit et le swing en terre battue avant cela. Les choses sont hors de notre contrôle à ce stade et nous devons regarder la situation dans son ensemble.”

Il est important pour nous en tant que monde de rester en sécurité et en bonne santé à la maison “, a déclaré Harris.” Ce n’est pas seulement votre crise normale, mais quelque chose de très grave. J’exhorte tout le monde à rester en sécurité et à rester à la maison avec vos familles et vos amis.

Wimbledon est un tournoi extraordinaire. J’ai eu quelques souvenirs amusants l’année dernière en jouant à Roger Federer sur le court central; c’était très spécial pour moi. Quelque chose que j’ai pu partager avec beaucoup de gens. Wimbledon me manquera beaucoup, les fans et tous les autres joueurs, y compris les autres tournois qui ont été annulés.

Pourtant, dès que tout cela s’éclaircira, nous serons de retour pour divertir, avec tous les fans pouvant suivre leurs joueurs préférés. J’ai hâte de travailler dur pendant cette période et de revenir bientôt sur le terrain. ”