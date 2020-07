«Faire face à Roger Federer est toujours excitant, en particulier à Wimbledon»

Dans le 40e affrontement des titans du tennis, le huituple champion de Wimbledon Roger Federer a renversé Rafael Nadal 7-6, 1-6, 6-3, 6-4 en trois heures et deux minutes en juillet dernier. Il s’agissait de la 16e victoire des Suisses contre l’Espagnol, renversant Rafa pour la septième fois lors des huit rencontres précédentes.

Roger a atteint sa 12e finale à Wimbledon (aucun autre joueur n’a atteint plus de sept), 16 ans après le premier en 2003, offrant son ancienne magie pour remporter le quatrième triomphe de Rafa aux Majors. Roger et Rafa se sont rencontrés pour la quatrième fois à Wimbledon, le premier depuis cet affrontement épique en 2008 lorsque Nadal a triomphé en cinq sets pour soulever le titre.

Cette fois, il s’agissait de Federer, qui a jeté tout ce qu’il avait sur le rival pour garder les points sur sa raquette et dérouler les rallyes comme il le voulait. Défendant correctement son revers, Roger a évité les tirs au but et les échanges prolongés pour frapper à plein régime, apprivoisant bien ses tirs et maîtrisant Nadal dans les sets trois et quatre pour réserver la finale contre Novak Djokovic, la première depuis ces deux affrontements en 2014 et 2015.

Désireux d’aller au moins un pas plus loin qu’il y a un an et d’avancer dans la première finale de Wimbledon depuis 2011, Rafa a donné le meilleur de lui-même dans les sets un et deux, abandonnant une ouverture serrée et ayant le dessus dans le second pour égaliser le score global.

Roger a jeté le deuxième set, se préparant pour le troisième où il avait l’avantage.

Le Suisse avait 51 vainqueurs et 27 fautes directes, laissant Rafa sur un ratio de 32-25 et jouant mieux au retour, ce qui lui a donné l’avantage crucial.

Les deux joueurs ont converti deux occasions de pause et Federer les a délivrées dans les moments les plus critiques, célébrant la 101e victoire au All England Club. Dans le premier set, Federer avait l’avantage dans les échanges de milieu de gamme, avec seulement un point de rupture dans l’ensemble du set que Rafa a sauvé dans le huitième match, établissant un tie-break où Roger a réussi cinq points de suite pour un 7-3 .

Dans le set numéro deux, ils ont tous deux repoussé les chances de pause lors des matchs deux et trois, Nadal prenant ensuite en charge cinq matchs consécutifs et laissant Federer loin derrière. L’Espagnol a retourné presque tous les services de Roger et a réclamé 60% des points de retour, marquant des pauses dans les matchs quatre et six et gagnant un élan massif avant le troisième set.

À partir du début, Federer a de nouveau tonné, frappant 15 vainqueurs et deux erreurs directes et brisant Rafa dans le quatrième match pour forger l’avantage qu’il a ramené à la maison avec une prise en main lors du match neuf, se rapprochant de la ligne d’arrivée.

Le Suisse a encore une fois cassé dans le troisième match du quatrième set pour forger l’avantage, gaspillant une balle de match sur le service de Nadal lors du neuvième match. Donnant de son mieux pour prolonger la bataille, Rafa a créé une opportunité de pause dans le dixième match, refusée par Roger qui a remporté le match passionnant pour rejoindre Novak Djokovic en finale.

Récemment, Rafa a dit qu’il était agréable de rencontrer à nouveau Roger à Wimbledon, félicitant le rival et ses capacités pour offrir un tennis agressif et pointu. « C’était agréable de rejouer Roger Federer à Wimbledon. Les rivalités au fil des ans sont évaluées différemment, nous savons tous les deux ce que nos matchs ont représenté pour le monde du tennis et ce que cela signifie d’affronter maintenant.

Nous avons parlé avant le tournoi parce que nous sommes ensemble au sein du Players Council, et nous sommes généralement en contact, mais avant le match, il n’est pas habituel de trop parler. J’ai manqué un peu de rythme ce jour-là, il a joué au tennis très agressif et courageux, à une vitesse difficile à suivre.

Je n’étais pas au niveau des matchs précédents non plus mais il était meilleur que moi; il n’était que le vainqueur. Jouer contre Federer est toujours spécial, en particulier sur une scène comme celle-ci « , a déclaré Rafael Nadal.