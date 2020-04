Faites le travail pour le tennis et puis …

Les soeurs Williams, Venus et Serena, sont apparues lundi dans l’émission en ligne de Naomi Campbell et ont abordé un large éventail de sujets – du tennis à leurs talents de mode. Campbell, mannequin, activiste et philanthrope internationale, est actuellement dans la troisième et dernière semaine de son émission en ligne – “No Filter with Naomi” Lorsqu’on lui a demandé quel conseil Vénus donnerait aux aspirants joueurs de tennis, sept fois championne du Grand Chelem en simple Vénus a commenté: «Faites le travail pour le tennis, puis laissez-le travailler pour vous.

C’est la cerise sur le gâteau pour arriver au niveau professionnel, ce n’est pas facile à faire ou à entretenir, et ce n’est pas impossible. Je dirais tirer tout ce que vous pouvez des sports. Travaillez aussi dur que possible, entourez-vous de personnes positives, intelligentes, sages, qui vous construisent, ont à cœur vos intérêts et veulent vous aider à arriver là où vous en avez besoin.

Donc, lorsque vous faites ces choses, que vous soyez professionnel ou non, le jeu fera le travail pour vous. Vous apprendrez tellement de choses. “Serena était complètement d’accord avec sa sœur sur les conseils pour les jeunes.” Mic drop, je ne pourrais pas dire mieux.

Ce que vous faites et ce que vous apprenez, cela apporte la discipline et l’envie de faire tout ce que vous voulez faire. Que vous continuiez dans le sport ou non, vous avez les éléments pour continuer dans le monde. “Vénus a également parlé de manquer de jouer au tennis sur le circuit actuellement.

“C’est amusant de jouer à Wimbledon, à l’US Open et à l’Open de France. Et nous avons raté nos tournois dans nos États d’origine, la Californie. [Indian Wells] et Floride [Miami]. En grandissant, nous étions les plus jeunes sur le mât totémique, nous avons donc fait tout ce que nos sœurs ont fait.

Heureusement, nous avions de bons modèles. “Les deux ont également discuté d’un large éventail d’autres sujets, y compris leur carrière dans la mode. Voici un lien vers la vidéo complète –