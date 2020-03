“Fake It Till You Make It” – Venus Williams a des conseils puissants pour les jeunes filles

La star américaine Venus Williams est une pionnière des femmes dans le sport. À une époque où regarder une femme afro-américaine sur le terrain de sport était une anomalie, Venus Williams a franchi les barrières pour régner sur le tennis féminin.

Grâce à la richesse de son expérience, cela peut profiter à de nombreuses jeunes filles qui souhaitent se lancer dans le tennis. Son existence suffit à enflammer le feu des aspirations des femmes des couches marginalisées de la société.

Dans une récente interview avec le magazine Forbes, Venus partage ses deux cents qui peuvent bénéficier à la prochaine génération de stars du tennis.

Qu’a dit Venus Williams?

Kathy Caparino a demandé à Venus Williams quels conseils elle donnerait aux jeunes filles qui cherchent à poursuivre une trajectoire de carrière similaire. C’était sa réponse inspirante –

“Avoir confiance! À la fin de la journée, vous devez être votre plus grande pom-pom girl et croire en vous. C’est certainement un défi qui ne se produit pas du jour au lendemain, mais la confiance s’apprend – fausses jusqu’à ce que vous y arriviez! Dès mon jeune âge, mes parents ont travaillé pour me faire confiance et montrer l’importance d’avoir un fort sentiment d’estime de soi. »

Cependant, Vénus se rend compte que les choses ne sont pas toujours teintées de rose. La vie est pleine d’obstacles et les détracteurs continueront de douter de vos capacités. En fait, Vénus en a fait les frais. Depuis des années, les critiques la pourchassent pour ses mauvaises performances et lui demandent de prendre sa retraite. Cependant, la légende de Venus Williams continue de vivre –

«Il va y avoir beaucoup de moments où vous ne vous sentirez pas en confiance et où d’autres mettront au défi votre estime de soi, mais vous pouvez entraîner votre esprit à surmonter cette négativité et ce doute. C’est quelque chose que j’ai toujours pratiqué dans ma vie quotidienne, et cela a fait de moi une personne plus forte dans l’ensemble. Finalement, vous croirez pleinement que vous êtes capable de tout ce que vous décidez de faire. Quelle que soit votre passion, il n’y a rien d’aussi incroyable que de vivre vos rêves, alors assurez-vous d’en profiter. C’est pourquoi je dis toujours rêver grand! “

Ces mots devraient être le conseil incontournable pour toute star du tennis en herbe. Le plus grand obstacle auquel un athlète est confronté est le doute de soi. Dans une arène de tennis de plus en plus compétitive, les mots de Venus Williams peuvent être une lumière directrice.