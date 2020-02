Fed Cup 2020. Déclarations de l’Espagne après 2-0 au Japon

L’Espagne entame la série contre le Japon Fed Cup avec un surprenant 2-0 en faveur. Après l’incroyable victoire de Sara Sorribes avant le numéro 10 du monde, Naomi Osaka, Carla Suarez consolide l’avantage espagnol avec une victoire sur Misaki Doi. Le capitaine de l’équipe, Anabel Medinaet leurs joueurs ont convenu que, malgré les bons résultats, vous devez être prudent et ne pas trop faire confiance.

Après la victoire, Sorribes a apprécié la rencontre avec Osaka. “Il a été 6-0 6-3, bien sûr. Mais je pense que, malgré tout, ce fut un match compliqué. Elle est dans le top 10, vainqueur du Grand Chelem, je pense qu’elle est une grande joueuse et, même si aujourd’hui elle n’a pas été à son meilleur niveau, pour moi ça a été difficile et je suis content de la façon dont j’ai fait les choses. Oui c’est vrai qu’on savait que la coupe inversée allait être une arme qui pourrait m’aider beaucoup, c’est pourquoi j’ai essayé d’utiliser et d’essayer de changer la directions là-bas et je pense que cela est utile. “

La Castellón a beaucoup confiance en elle. “Même si j’avais perdu aujourd’hui, je pense que je me suis amélioré, je pense que mon niveau a augmenté et je suis très heureux qu’aujourd’hui cela se soit reflété. En tout cas, je pense que même si j’avais perdu ce match, je n’aurais rien changé, car je suis convaincu Je vais mieux tous les jours. “

Avec le premier point en poche, Carla a joué plus détendu. “Avant d’entamer le match nul, nous savions que les points de Naomi allaient être très compliqués, donc le fait que Sara ait remporté le sien nous a déjà donné un avantage et cela m’a permis d’entrer sur la piste la plus calme” .

Les Canaries ont sauté sur la piste concentrée au maximum. “Je me suis concentré sur ce que je devais faire, au final ce sont des choses qui sont déjà connues. Le public a été très bon, mais bon, je pense qu’à aucun moment je n’y ai pensé. J’ai essayé de faire les choses qu’ils touchaient, les choses que je pensais nécessaires et je les ai appréciées. “

Malgré cet avantage important, Suarez estime que l’équipe japonaise reste dangereuse. “Le 2-0 ne vous garantit rien. Je l’ai déjà dit lors de la conférence de presse de l’autre jour, au final, vous devez gagner trois points et peu importe les jours où ils sont gagnés; alors, cette mentalité peut aussi avoir le Japon.” Il est vrai que la journée d’aujourd’hui a été très positive et, espérons-le, demain, nous pourrons clore le match le plus tôt possible, même en sachant que nous avons un point très important. “

Anabel voulait apprécier le grand jeu que Sara a joué. “Sara a fait un jeu exceptionnel, tactiquement, elle a parfaitement joué. Nous savions comment jouer Osaka, un joueur très puissant, mais la terre n’est pas sa surface préférée et le jeu varié de Sara allait lui faire beaucoup de mal.” Il l’a fait du début à la fin et n’a donné aucun choix au joueur japonais. Que Sara ait ajouté ce point a été une joie pour toute l’équipe. “

Le capitaine a également souligné à quel point Carla a surmonté un rival gaucher très compliqué. “Dans le jeu de Carla, le joueur japonais l’a mise un peu mal à l’aise avec ce jeu de gaucher à l’envers d’une main. Je souligne avant tout la force et l’expérience que Carla a montrées tout au long du jeu et comment elle a pourrait clôturer ce deuxième point pour commencer la journée demain avec plus de confiance. “

Jusqu’à ce que le troisième point arrive, Médine sait qu’il n’est pas nécessaire de se détendre. “Commencer le match nul avec ce 2-0 est très positif pour nous, mais cela ne doit pas nous faire perdre notre concentration. Nous devons être très vigilants, car le Japon est une équipe qui ne va pas baisser les bras et est très féroce. Nous sommes prêt et nous le ferons demain. “

