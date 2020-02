Fed Cup: Carla Surez entame la victoire de l’Espagne contre le Japon

Peu étaient aussi optimistes quant à le lien qui a opposé l’Espagne et le Japon pour essayer de se faufiler dans la phase finale de la Fed Cup parmi les douze meilleures sélections au monde. Ou peu l’ont été, au moins, lorsque les appels aux deux combinés ont été annoncés. La chute de Garbiñe Muguruza En raison de sa participation à l’Open d’Australie, où il est venu se faufiler dans une finale qu’il a fini par perdre contre Halep, il a fait perdre à l’équipe espagnole sa première référence et la meilleure place au classement WTA. Pour sa part, le Japon voyage avec l’ancien numéro un mondial – actuellement à la 10e place – Naomi Osaka, qui est venu avec l’intention de classer son équipe dans un match nul organisé au Club La Manga de Murcie qui a fini par être un succès absolu pour le nôtre.

Et, après deux jours de compétition dans la ville de Carthagène, l’équipe entraînée par Anabel Medina sort par la grande porte et en emporte la raison à tous ceux qui ont prédit une victoire au Japon. En fait, il a été retiré à même ceux qui prétendaient que l’égalité serait décidée par la plus longue route, dans un quatrième ou cinquième match. Rien n’est plus éloigné de la réalité, L’Espagne a fini par frapper l’équipe japonaise de la manière la plus rapide. 3-0 dans l’ensemble du match nul qui donne la passe à la phase finale d’un tournoi renouvelé – la Fed Cup – qui se tiendra à Budapest du 14 au 19 avril et affrontera les 12 meilleures équipes du monde .

Le troisième et dernier point de l’égalité a été récolté par le numéro 1 espagnol Carla Suarez, qui a réussi à se débarrasser de Nara Kurumi en un peu moins d’une heure et demie. La Japonaise a sauté sur la piste en remplacement du numéro 1 de son équipe, Naomi Osaka, qui a décidé de ne pas disputer le match après sa défaite vendredi contre Sara Sorribes lors du premier match nul. Ce match a donné à l’équipe d’Anabel Medina le premier point pour commencer à ramener l’équilibre du côté espagnol, et cela sera confirmé plus tard par la victoire de Carla Suárez elle-même contre le numéro 2 japonais Doi Misaki.

Victoire d’abord

Carla Suarez a ouvert la dernière journée samedi avec l’opportunité de clore le match contre une rivale dont le niveau de tennis est loin de celui de sa compatriote. Malgré cela, le Canarien n’allait pas abaisser un niveau de concentration pour faire face à la rencontre que des milliers de fans espagnols vivaient de gradins presque pleins. Et c’est que l’ambiance vécue pendant ces deux jours au La Manga Club a également contribué au fait qu’il soit combiné espagnol pour finir par dépasser l’équipe japonaise. Cette concentration de Carla est devenue claire dès le début du match. Avec un démarrage rapide dans lequel il était de 3-0 au tableau de bord, le numéro un espagnol a commencé à marquer le chemin de ce que serait la réunion. Il a cassé deux fois le service aux Japonais et a dominé les premiers matchs du match marquant le rythme des échanges grâce à son revers et forçant Kurumi à toujours jouer depuis le bas de la piste. Un tonique qui a continué malgré le service perdu qui a mis le 3-1 sur le tableau de bord. Et, après cette pause, Carla a enchaîné trois matchs consécutifs avec deux autres pauses pour clôturer le premier tour. En fait, le dernier match du premier set s’est terminé avec le compteur Kurumi en blanc et avec le court central de La Manga Club rendu à la Grancanaria.

Le deuxième set a commencé sur la même ligne que le premier. La joueuse japonaise a tenté de se défendre contre les attaques continues des Espagnols qui l’ont amenée à être placé, encore une fois, avec 3-0 sur le tableau de bord. Une supériorité momentanément ralentie par le meilleur moment de Kurumi dans le match. Une série d’erreurs directes de Carla a conduit les Japonaises à remporter son premier match avec le service. Cependant, le numéro un espagnol a fait ressortir sa facette la plus patiente pour allonger les échanges et forcer Kurumi à ne pas forcer les erreurs qui l’ont conduit à rester 5-2 et avec la possibilité de clore le match avec le reste.

Dans ce jeu, Carla Suárez avait deux balles de match sauvées par les Japonais. En fait, il a réussi à prolonger le jeu un jeu de plus dans lequel les Espagnols n’ont pas pardonné. Après avoir commencé son service, Carla a réussi à le retourner pour profiter de sa troisième balle de match avec une croix à droite qui emmène l’Espagne à Budapest.

.