Fed Cup: Espagne; Carla Surez: Surez bat Nara et l’Espagne obtient le laissez-passer pour la phase finale de Budapest

L’équipe espagnole de tennis féminine s’est qualifiée pour la phase finale de la Coupe de la Fédération qui aura lieu à Budapest, 14-19 avril après imposer au Japon en remportant le troisième point de l’égalité (3-0) disputé au La Manga Club, avec la victoire de Carla Suárez contre Kurumi Nara, pour 6-1 et 6-3 en une heure et 11 minutes, devant environ 2000 spectateurs qui ont assisté à la députation de Cartagena de Los Belones.

Le crash a été présenté avec le Nouveauté de Nara remplaçant Naomi Osaka, numéro 1 du Japon et dixième joueuse mondiale, qui n’a pas joué après avoir été dépassée vendredi par Sara Sorribes. Au lieu de cela, il a sauté sur le court de terre battue de La Manga Club Nara, 28 et numéro 137 du classement WTA.

Avant elle, Suarez, trois ans de plus et classé 55 au classement, a respecté les prévisions et scellé le 3-0 dans une confrontation que l’équipe dirigée par Anabel Medina Il a dominé du début à la fin devant Toshihisa Tsuchihashi.

Du premier point

La réunion a été commencée par Suarez prêt à le décanter en sa faveur dès le premier point et a donc commencé à rompre le service de Nara. L’Espagnole, contrôlant le jeu avec sa droite précise et ajoutant de nombreux coups de poing gagnants, a mis la terre au milieu en battant son service et en cassant à nouveau son adversaire jusqu’à 3-0.

Nara a réagi pour marquer son premier match du match et était proche de 3-2, mais les Japonaises ont ensuite rencontré à nouveau l’équilibre de Suarez, qui est sorti victorieux dans la plupart des échanges de coups, ce qui lui a valu de marquer le premier set sans détour et ramener le dernier match au reste et laisser son rival vide. L’ensemble a clôturé avec 6-1 en 31 minutes.

Le crash, je devais moments de très bon tennis par les deux joueurs, bien qu’avec l’espagnol le plus réussi au moment de l’achèvement, a maintenu la dynamique dans le deuxième set.

Suarez a commencé à gagner trois matchs de suite et à partir de là, il a réussi à gérer le grand avantage acquis devant un adversaire qui tirait à la fois le tableau de bord et l’initiative du match.

Avec presque perdu Nara a essayé d’aller au désespoir et a risqué plus dans son jeu, qui a servi à placer le 5-3 dans le score du Tennis Center de La Manga Club et avec Suarez laissant sortir deux balles de match et, Par conséquent, la classification.

Ce qu’il a fait au reste et au service suivant celui de Las Palmas n’a pas raté la prochaine occasion qu’il avait et a conclu le match avec 6-3 en 40 minutes.

.