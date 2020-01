Fed Cup: l’Espagne recevra le Japon d’Osaka sans Garbiñe Muguruza

L’annonce de la Équipe de la Fed Cup espagnole pour la phase de qualification à la recherche d’une place pour la finale de Budapest de cette 2020. L’Espagne menée par Anabel Medina recevra le Japon par Naomi Osaka, Misaki Doi et compagnie dans l’argile du Club La Manga de Carthagène sans Garbiñe Muguruza, toujours immergé dans l’Open d’Australie. L’équipe le formera pour la série des 7 et 8 février Carla Suárez, Lara Arruabarrena, Sara Sorribes, Aliona Bolsova et Georgina García-Pérez. Du Japon iront Naomi Osaka, Misaki Doi, Kurumi Nara, Era Shibahara et Shuko Aoyama.

