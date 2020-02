Fedal – L’exposition correspond au fil des ans

Rafael Nadal et Roger Federer sont deux des plus grandes superstars du tennis. Malgré leur intense rivalité, ils sont très respectueux et assez amicaux les uns envers les autres. On pourrait même dire qu’ils sont de grands amis. Les fans et les médias ont surnommé cette rivalité cum bromance entre les deux titans «Fedal».

Tout match entre Federer et Nadal attire une tonne d’intérêt. C’est l’une des plus grandes, sinon la plus grande rivalité dans le sport. Naturellement, au fil des années, l’agitation autour de leurs matchs a connu une croissance exponentielle. Cependant, ce n’est pas le cas uniquement pour les matchs professionnels.

Federer et Nadal ont joué le plus grand match d’exhibition d’Afrique il y a quelques jours. L’exposition Match in Africa est une initiative de la Fondation Roger Federer, qui a permis de collecter des fonds pour l’éducation des enfants en Afrique. Le match, qui a connu un immense succès, s’est déroulé au stade du Cap en Afrique du Sud.

Tous les matchs de la Fedal

Le Match en Afrique 6 a permis de récolter 3 millions de dollars ce jour-là. L’événement d’exposition a recueilli la plus forte fréquentation jamais enregistrée pour un match de tennis, avec 51 954 spectateurs. Ce n’était pas la première fois que Fedal jouait un match d’exhibition. Les deux acteurs philanthropiques se sont affrontés à de tels événements à plusieurs reprises au fil des ans. Découvrez tous leurs matchs d’exhibition ci-dessous.

Novembre 2006 Séoul, Corée du Sud

Le 21 novembre 2006, Roger Federer et Rafael Nadal ont joué leur premier match d’exhibition. Une entreprise locale de marketing sportif a organisé le match afin de promouvoir le sport en Corée du Sud.

Federer a remporté le match 6-3, 3-6, 6-3, ce qui était une affaire très compétitive. Le match a eu lieu moins d’une semaine après leur affrontement au Shanghai Masters, où les Suisses avaient également triomphé.

Mai 2007 Majorque, Espagne

Un affrontement qui a été surnommé «la bataille des surfaces». Un tribunal spécial a été construit pour l’occasion. Un côté du filet était en argile, tandis que l’autre côté était en herbe. Federer dominait totalement sur l’herbe tout comme Nadal sur terre battue.

Federer et Nadal ont réalisé des séquences sans défaite de 48 et 72 respectivement sur herbe et terre battue. Nadal a gagné celui-ci 7-5, 4-6, 7-6 (10).

Décembre 2010 Zurich, Suisse et Madrid, Espagne

En décembre 2010, Fedal a disputé deux matches d’exhibition sur plusieurs jours consécutifs. Chacun pour les fondations respectives des joueurs.

Le premier, le 21 décembre, à Zurich pour un match de charité pour la Fondation Roger Federer. Roger a battu Rafa lors du match de charité sur le terrain dur 4-6, 6-3, 6-3. Il s’agissait de la première édition de l’initiative «Match for Africa».

Match pour l’Afrique, 2010 Zurich

La seconde était pour la Fondation Rafael Nadal (Fundacion Rafa Nadal) à Madrid pour une initiative intitulée «Unir nos forces pour le bien des enfants» lancée par la fondation Rafa. L’Espagnol a remporté ce choc 7-6 (3), 4-6, 6-1.

Match de charité, Madrid 2010

Janvier 2011 Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis

Le Championnat du monde de tennis de Mubadala 2011 était un événement d’échauffement pour la saison 2011, qui a eu lieu à Abu Dhabi en janvier 2011. Le tournoi d’exposition a réuni les meilleurs joueurs du monde et a offert un prix de 250 000 $ au vainqueur.

Championnat de Mubadala, Abu Dhabi 2011

Nadal et Federer se sont rencontrés en finale, que Rafa a remporté 7-6 (4), 7-6 (3) sur le terrain dur.

Mars 2011 Oregon, États-Unis

Le Matthew Knight Arena a accueilli l’événement caritatif 2011 nommé «NIKE Clash of the Champions» le 8 mars 2011. Outre Federer et Nadal, Maria Sharapova et Victoria Azarenka ont également joué un match entre elles.

Nike Clash of the Champions, 2011

Les joueurs ont réparti les bénéfices, gagnés au cours de l’événement, dans les quatre sens, un pour les fondations respectives des joueurs. Rafa et Roger ont joué un set, que Rafa a gagné 7-5.

Décembre 2011, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis

Le duo a joué dans l’édition de décembre du Championnat de tennis de Mubadala à Abu Dhabi. Cette fois-ci, les deux n’ont pas atteint la finale, mais se sont rencontrés dans le match pour la troisième place.

Mubadala décembre 2011, Abu Dhabi

Rafa a triomphé une fois de plus, battant Roger 6-1, 7-5 sur le terrain dur.

Décembre 2015 New Delhi, Inde

Nadal et Federer ont joué sur un terrain dur dans le cadre de l’International Premier Tennis League dans la capitale de l’Inde. Nadal a remporté le set en simple 6-5 (7-4).

IPTL 2015, New Delhi

De plus, Nadal s’est associé à Rohan Bopanna pour battre l’équipe de double de Federer et Marin Cilic 6-4.

Comme vous pouvez le voir, Fedal a joué pas mal de matches d’exhibition, ainsi que des matchs professionnels. Les deux ne sont pas seulement de grands athlètes et superstars du tennis, mais aussi deux des personnalités les plus aimables et les plus généreuses du monde du sport.