Fedal Throwback – Bataille des surfaces

Rafael Nadal et Roger Federer, éternels rivaux du tennis. Un roi d’argile et un autre roi d’herbe. Fedal se joue depuis plus de 15 ans maintenant, pour le plus grand plaisir des fans. La plupart, sinon la totalité, de leurs affrontements sont passionnants.

À l’époque, il y avait deux grands groupes de fans de tennis; un camp Nadal et un camp Federer. Alors que Federer était bien établi et régissait le classement, Nadal était déjà un jeune vainqueur du Grand Chelem. Leur rivalité était encore naissante et pourtant il y avait un sentiment de grandeur qui l’entraînait.

Dans quelques années encore, les fans commenceraient à faire valoir que Fedal était en passe de devenir deux des plus grands joueurs de tous les temps.

Rivalité de la Fedal

Rafa a battu Federer en demi-finale de Roland-Garros 2005 en route vers son premier titre du Grand Chelem. Il battrait à nouveau le Suisse l’année prochaine, mais en finale. Fedal s’est de nouveau réuni en finale de Wimbledon la même année, et c’était au tour de Roger de montrer ses prouesses sur l’herbe.

Le même schéma s’est répété les années suivantes. Bientôt, il est devenu évident que les deux avaient une emprise ferme sur leurs tribunaux respectifs. Les fans ont commencé à se demander qui briserait ou pourrait briser la domination de l’autre.

Rafa a eu une séquence sans défaite sur terre battue de 72 matchs en 3 ans, tandis que Roger a eu la même chose sur gazon pendant 48 matchs en 5 ans.

Comment juger qui est le meilleur joueur si les deux continuent simplement à battre l’autre sur leur surface préférée? Et puis est arrivée la «bataille des surfaces».

Je me souviens de la première fois que j’ai entendu une rumeur selon laquelle Fedal allait jouer sur un terrain à moitié en terre battue et à moitié en gazon. J’ai haussé les épaules, pensant que c’était trop invraisemblable pour être vrai.

Mais bientôt les rumeurs se sont transformées en reportages. Après cela, je ne pouvais tout simplement pas attendre le match, comme tous les autres fans de tennis.

Un court spécial a été construit dans le seul but d’un match d’exhibition entre les deux rivaux. Quelque chose qui a coûté 1,63 million de dollars! Le match se déroulerait à Majorque, ville natale de Nadal.

La bataille des surfaces

Le 2 mai 2007, les deux joueurs étaient prêts pour la bataille des surfaces. Fedal eux-mêmes étaient aussi excités que les fans de voir comment les choses allaient se dérouler.

“Nous attendons tous les deux avec impatience cet événement absolument nouveau”, a déclaré Federer. “L’idée me plaît vraiment, car nous dominons tous les deux l’une des surfaces.”

Tous les matchs entre Fedal étaient d’un niveau d’intensité et de classe différents. Mais vous donnez un peu d’argile à Rafa et il va se transformer en un être imbattable et presque surnaturel sur le terrain.

L’Espagnol a remporté la bataille 7-5, 4-6, 7-6 (10), avec peut-être un peu d’aide de la part du public.

Les deux joueurs se sont amusés à jouer dans ces circonstances très uniques. Les deux avaient de belles choses à dire sur l’expérience.

«Bien qu’avant le match, je pensais que ce serait un désastre parce que je pensais qu’il serait très difficile pour moi de m’adapter au terrain. J’ai passé un bon moment et c’est important », a déclaré Nadal.

«J’ai trouvé que le terrain était excellent, en particulier la partie en terre battue, a dit Federer. «Le défi a été difficile, car vous avez beaucoup de choses en tête. Sur l’herbe, j’ai senti au départ que je bougeais très bien, même s’il m’a fallu un peu plus de temps pour m’adapter à la terre battue. »

Le trophée que Nadal a remporté était un clone miniature de la cour unique, probablement l’un des trophées les plus distincts qu’il ait jamais remportés.

Les organisateurs ont promu la bataille des surfaces comme un moyen de juger qui était vraiment le meilleur au monde, même si ce n’était pas vraiment le cas. Federer était à son apogée physique, et probablement le meilleur joueur dans l’ensemble à l’époque.

En fait, il a même battu l’Espagnol sur terre battue la même année au Masters de Hambourg pour mettre fin à la séquence de 81 matchs sans coup sûr de Rafa sur terre battue.

D’un autre côté, peut-être que l’exposition a fait allusion aux choses à venir dans le futur. Nadal finirait par battre Federer sur gazon, à Wimbledon. Mais Roger n’a jamais pu battre Rafa à Roland Garros.

Dans l’ensemble, c’était un match extraordinaire avec un concept extraordinaire. Nous ne verrons peut-être jamais une répétition de cela, bien que les deux joueurs aient convenu qu’ils joueraient à nouveau sur un tel terrain. Hélas, les organisateurs ont démantelé la cour et l’ont vendue pour recueillir des fonds.