Federer a une deuxième opération au genou, jusqu’à la saison Grass Court

Quelques nouvelles plutôt surprenantes ici alors que Roger Federer vient d’annoncer qu’il a subi une opération au genou droit et qu’il manquera Dubaï, Indian Wells, Miami, Bogota et l’Open de France.

Le Suisse s’est tourné vers les médias sociaux pour rendre la nouvelle publique, comme vous pouvez le voir dans sa déclaration ci-dessous. Il espère revenir pour le swing sur gazon avec Halle et Wimbledon à son horaire.

Mon genou droit me dérange depuis un petit moment. J’espère que ça s’en ira, bug après un examen et une discussion avec mon équipe, j’ai décidé de me faire opérer arthroscopique en Suisse hier. Après la procédure, les médecins ont confirmé que c’était la bonne chose à faire et sont très confiants d’une guérison complète. En conséquence, je devrai malheureusement manquer Dubai Indian Wells, Bogota, Miami et le French Open. Je suis reconnaissant pour le soutien de tous. J’ai hâte de revenir jouer bientôt, à bientôt sur l’herbe! Federer sur son annonce de chirurgie

Tellement mauvaise nouvelle et très inattendue. Je me demandais pourquoi il n’était pas photographié à Dubaï en train de pratiquer, en supposant que c’était le problème de l’aine de l’Australie, mais il semble qu’il y ait un problème à plus long terme qui devait être traité.

Plus de nouvelles à venir si cette histoire se développe.