Federer accepte de jouer à Halle en 2021

La nouvelle était attendue, mais cela ne l’a pas empêchée de se sentir comme une immense tristesse et un choc. Wimbledon et toute la tournée sur gazon ont été annulés. Et il n’a pas fallu longtemps pour des réactions, certaines avec un esprit plus positif. Roger Federer, qui aurait déjà 40 ans à l’époque, a promis de jouer dans Trouver en saison 2021. “Nous traversons des moments difficiles, mais nous en ressortirons plus forts. Je suis heureux et excité pour mon retour à Halle l’année prochaine.”

.